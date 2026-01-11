夫妻檔演員撞死人遭爆「跪完就封鎖家屬」發聲揭真相：生不如死

演員夫妻檔楊傑宇和吳侑函開車撞死人後，竟封鎖家屬社群帳號。(圖／ula__wu Instagram)

楊傑宇曾演出《植劇場》等多部戲劇作品，近來被指控與同是演員的老婆吳侑函，開車撞到一位過馬路的老奶奶，導致對方不幸離世，沒想家屬要求賠償12萬元後，社群帳號竟遭吳侑函封鎖，引發不滿，吳侑函昨(10日)在Instagram限動發聲致歉。

吳侑函在Instagram限動發聲會負起法律與道義責任，絕對不會逃避，至於這段時間內，則是在破碎的日常中尋求平靜，唯有讓自己處於平穩的狀態，才夠處理事情的後續，有關於社群上的「調整」，她強調並非是為了掩蓋什麼，而是身為平凡人的自己，在面對排山倒海而來的指控，面臨崩潰邊緣時，唯一能夠給自己的保護機制。

吳侑函發聲致歉。(圖／ula__wu Instagram)

吳侑函強調與老公和家屬、保險公司以及警方都一直保持著聯繫，目的就是要把空間留給真正需要處理問題的人，如今看著網路上的各種言論，坦言心情真的「生不如死」，如今只能希望這個世界不要再有惡意造謠、互相傷害的留言，並且給這份沉重的案件，一份基本的尊重與處理態度。

死者家屬日前指控楊傑宇與吳侑函夫妻，在靈堂表現出誠意十足的模樣，不過卻表示財產僅有12萬可以賠償，甚至還封鎖家屬帳號，質疑在靈堂上根本就是在「演戲」，讓家屬氣到表示：「誰要你的12萬啊？？？ 我給你24萬請還我一個阿嬤」，對此，楊傑宇強調「只賠償 12 萬」絕非事實，當時是家屬詢問經濟狀況，他如實告知答案，接著強調該負的責任一定會負責，至於老婆會封鎖家屬帳號，是因為家屬曾提及要「報復」，老婆感到害怕才會這樣做。

