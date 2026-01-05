夫妻檔謊稱「大師」斬桃花！單筆詐1396萬 她遭求重刑

宜蘭一對夫妻檔利用民眾情感受挫、轉向宗教求助的心理，透過網路散布詐術。（示意圖／翻攝自Pexel）





宜蘭一對夫妻檔劉男、黃女自2021年起，利用民眾情感受挫、轉向宗教求助的心理，透過網路散布詐術。檢察官指揮搜索拘提兩人，當場查獲大量符咒、草人等作案工具，至少已有9人受害，其中一人匯款金額更高達逾1396萬元，劉男事後棄保潛逃，黃女遭起訴求處有期徒刑8年。

宜蘭檢警揭發假大師真神棍面目後，劉男棄保潛逃，黃女最近被起訴，檢察官合計求處有期徒刑八年。

起訴書指出，黃女明知丈夫長期假借宗教名義詐騙，不僅未加以制止，反而加入犯行。兩人以「斬桃花」、「挽回感情」為名向感情受挫者詐財，在黃女名下帳戶中，僅三名被害人的匯款就累計高達1576萬元。黃女到案後仍矢口否認；檢警查獲後劉男棄保潛逃，黃女遭起訴，檢方合計求刑8年。

夫妻檔謊稱能斬桃花、挽回感情，向感情受挫者詐財。（圖／東森新聞）

此外，夫妻倆宣稱具備高深法力，不過現場搜出的符咒、作法用草人等道具，全都是在網路購得的廉價道具，劉男甚至自訂「法事價目表」，從1萬2000元的「斬桃花」，到8萬4000元的「加強型套餐」不等。另外，兩人還在群組中嘲諷因情傷求助的被害人為「豬」。

現場搜出的符咒、作法用草人等道具，全都是在網路購得的廉價道具。（圖／東森新聞）

劉男自訂「法事價目表」。（圖／東森新聞）

檢察官審理後認為，黃女擔當重要角色，事後卻企圖將罪責全數推給潛逃在外的丈夫，法遵意識極度薄弱。檢方痛斥其去年領款供丈夫潛逃的行為，顯見毫無悔意，遂依加重詐欺及洗錢罪將黃女起訴，並向法院請求從重量刑，合併求處有期徒刑8年。全案偵結後移送宜蘭地方法院審理，法官認定其涉案情節重大，裁定羈押禁見。

