夫妻檔靠塔羅牌占卜斂財！被害人為了「治療疾病」舉行儀式 遭詐1161萬

中國一對夫妻用塔羅牌詐財，金額高達1161萬元。示意圖／翻攝自Pixabay

傻眼！中國一對夫妻無業在家，兩人竟異想天開，打算在網路以「塔羅牌占卜」獲利，兩人透過線上平台，一共榨取被害人274萬4903人民幣（換算約新台幣1161萬元）。案件曝光後，法院最終判這對夫妻分別處12年、6年7個月徒刑。

綜合陸媒報導，中國一對夫妻文某、邱某無業在家期間，發現可以利用網路以「塔羅占卜」名義獲利，於是夫妻倆自學占卜，並加入線上占卜平台。2021年4月文某透過平台認識聶姓被害人，在來往過程中發現聶某飽受疾病、戀愛困擾。

夫妻倆就共謀利用占卜、舉行儀式的名義，對聶某進行詐騙。夫妻二人明知道這些行為無法解決聶某所遇到的問題，還是對聶某提出荒誕要求，並制定高昂的收費價格，一直到案發，夫妻倆共詐取聶某274萬4903人民幣。

法庭審理後指出，夫妻倆以非法占有為目的，故意虛構事實、隱瞞真相，詐騙他人鉅額財產，夫妻二人的行為構成詐騙罪，且為共同犯罪。考量到兩人犯罪事實、情節以及對社會的危害程度，法院判處文某有期徒刑12年，並處以20萬人民幣罰金（換算約新台幣84萬）、判處邱某6年7個月徒刑，並處5萬人民幣罰金（換算約新台幣21萬元）。



