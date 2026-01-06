夫妻為孩子成績爭吵 下秒他胸痛噴汗送醫！檢查驚見「血管氣炸40cm」

（示意圖／Pixabay）

大陸一名40多歲的王姓男子，日前因家庭爭吵突發致命性血管疾病，險些喪命，引發外界對情緒與心血管風險的高度關注。王男日前與友人聚餐飲酒後返家，恰逢妻子因孩子學業成績不理想而嚴厲訓斥，夫妻隨即爆發口角。王男本身患有高血壓，卻未規律服藥，在情緒激動下突然出現劇烈胸痛、全身冒汗，左腳也出現麻木症狀。

《錢江晚報》報導，家人緊急將王男送往醫院急診，檢查結果顯示為「主動脈夾層」，主動脈自左鎖骨下動脈一路撕裂至左髂動脈，長度近40公分，屬高度致命的急症。所幸醫療團隊即時手術，患者順利脫離險境，術後胸痛消失，肢體感覺逐漸恢復。他事後懊悔表示，沒想到一次聚餐與爭吵，差點付出生命代價。

事實上，類似案例並非個案。上月江蘇省揚州市亦有男子因夫妻爭執倒地送醫，檢查發現血管因血壓劇烈波動而嚴重受損。醫師提醒，冬季聚會頻繁，飲酒、熬夜、暴飲暴食及情緒起伏，皆可能導致血壓驟升，誘發血管危機。

專家呼籲，高血壓患者務必遵醫囑規律服藥，避免自行停藥，並維持良好生活習慣，包括均衡飲食、適度運動、控制體重與血脂，同時避免情緒劇烈波動。若出現突發性劇烈胸背痛、胸悶等症狀，應立即就醫，把握黃金救治時間。

