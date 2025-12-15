夫妻爭吵妻自傷失聯 東勢警火速協尋化解危機

【警政時報 江雁武／台中報導】臺中市東勢警分局土牛派出所於日前下午4時許，接獲他轄警察單位轉報，一名女子因與丈夫發生口角後情緒失控失聯，並傳送疑似自傷照片給丈夫，恐有輕生或自傷之虞，情況相當緊急。女子丈夫心急如焚，擔心發生憾事，立即向警方求助，盼能儘速尋回妻子。

傳送自傷照後失聯，東勢警方即刻出動成功尋回女子。(圖／記者澄石翻攝)

土牛派出所獲報後高度重視，立即啟動緊急協尋機制。所長吳清煬與警員黃繼緯第一時間調閱相關資料，循線掌握女子所駕駛車輛動向，發現其最後行蹤停留於石岡區豐勢路一巷口附近。考量該地屬偏僻巷弄、地形隱蔽，若延誤恐增加危險，兩名員警隨即驅車前往搜尋。

員警沿線逐一巡查，最終在巷道底端堤防旁發現該名女子。警方立即上前關懷，確認女子身上確有傷勢，旋即通報119救護人員到場協助進行傷口清洗與包紮。雖然女子當下拒絕送醫，但情緒仍顯不穩，員警耐心安撫並持續勸導，隨後將其帶返派出所休息，並聯繫家屬到場接回，成功避免憾事發生。

女子丈夫對警方迅速反應與鍥而不捨的協尋行動表達高度感謝，慶幸警方即時介入，讓危機得以化解；女子情緒穩定後，也對警方的辛勞與關懷表達歉意與感謝。

東勢警分局表示，伴侶或家庭衝突在所難免，面對情緒失控或心理壓力時，應避免衝動行為，並呼籲民眾建立健康的情緒因應方式，包括：在爭執中適時暫停對話、給彼此冷靜空間；必要時可撥打生命線1995或張老師1980等心理諮詢專線，尋求即時專業協助。警方也提醒，關懷與陪伴是化解危機的關鍵，及早求助，才能避免遺憾發生。

【警政時報】提醒您：

◎輕生解決不了問題，請珍惜生命，再給自己一次機會，生命線請撥1995；衛福部諮詢安心專線：珍愛生命，請撥打 1925（24小時）；張老師專線：1980

