夫妻玩刮刮樂「半年內2度中頭獎」抱走億級獎金 祕訣曝光！比被隕石砸中還難

許多人買刮刮樂消遣，作為生活中的小確幸。（示意圖非當事人，本刊資料照）

美國紐澤西州一對夫妻玩刮刮樂，竟在半年內2度刮中頭獎，總獎金高達400萬美元（約新台幣1.25億元）。當地官員驚呼，這種好事發生的機率只有兩兆分之一，「比被隕石砸中還難」。這對夫妻在在育兒壓力下用刮刮樂當作小確幸，沒想到竟是「天選之人」，幸運到不行。

兩次都中頭獎 樂透局驚呼：機率兩兆分之一

根據紐澤西州樂透局新聞稿，來自海洋郡的一對匿名夫妻，早前在湯姆斯河（Toms River）一間加油站買刮刮樂時，刮中頭獎，直接抱走300萬美元（約新台幣9,400萬元）的大獎。

更令人感到驚奇的是，這對夫妻早在今年4月就中過頭獎，當時他們領到100萬元（約新台幣3,134萬元）的獎金。如今二度中頭獎，樂透局官員形容：「兩次頭獎加起來的機率大約是兩兆分之一。做比較的話，中頭獎的機率比被隕石砸中的可能性還低120萬倍！」紐澤西州樂透局局長詹姆斯凱瑞（James Carey）也說，這對夫妻的連勝完全是「純粹到不行的好運」。

紐澤西州的幸運夫妻抱走300萬美元頭獎，樂透局特地頒發巨型支票恭賀。（翻攝 New Jersey Lottery）

忙到無法出門的夫妻 靠「小確幸」竟刮中上億？

這對夫妻雖選擇匿名，但透過官方分享中獎心情。他們育有兩個孩子，年齡分別是5歲和11個月，第3胎也正在路上，生活忙到幾乎沒空一起外出放鬆。丈夫表示：「有了小孩，我們根本很少能出門。所以每個月初我們會買幾張刮刮樂，等孩子睡著後，就刮幾張娛樂一下。」

他笑說，兩人還會把刮刮樂當成夫妻間的小比賽，「看誰刮得比較多」。雖然通常只是打平，但這半年來的結果可說是突破天際。

談到最近的這次刮中300萬美元巨額頭獎，丈夫回憶，他刮到一半時覺得「好像是真的中了」，妻子接過後先是愣了一下，然後直接大叫出來。丈夫補充說，「大約10秒後，她開始狂笑。」他對妻子說：「寶貝，我們真的被幸運眷顧了。」

