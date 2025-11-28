南部中心／洪明生、陳姵妡 屏東報導

被人委託幫忙安裝茶几，竟被誘騙南下逼債還錢，一對夫妻日前到恆春要幫人裝茶几，卻被人圍堵，帶進倉庫，還聲稱"在網路上跟你買東西，付錢沒收到貨，要求他們拿出60萬，逼簽本票，幸好家人幫忙報警才脫困。





夫妻疑遭人設局 以安裝茶几為由被誘騙南下逼債還錢

一對夫妻被人委託幫忙安裝茶几，竟被誘騙南下逼債還錢，還差點簽下本票。（圖／民視新聞）

員警vs.當事者：「有報警嗎。」警方獲報到場，只見一對夫妻，一臉茫然地站在原地。員警vs.當事者：「認識嗎？不認識，他有來找你怎樣嗎？叫我們在這裡等什麼，等嘉義的人下來，你們是什麼糾紛嗎？他就有金錢上的糾紛。」原來這對夫妻來自中部，聽一名買家要他們跟客戶連絡，去恆春安裝茶几，沒想到一到就被人圍堵，還聲稱買東西付款後沒收到錢，要求他們拿出60萬，不然就簽本票，讓這對夫妻整個嚇傻。員警vs.當事者：「我怕你們走後，他會做出其他事情，你就離開這邊啊，你趕快離開，你先開出去那邊等我，我跟你講，我們陪你一起開出去。」

夫妻疑遭人設局 以安裝茶几為由被誘騙南下逼債還錢

一對夫妻被人委託幫忙安裝茶几，竟被誘騙南下逼債還錢，還差點簽下本票，幸好警方及時到場。（圖／民視新聞）









幸好當事者偷偷請家人報警，本票還沒簽成功，警方就火速到場，並護送這對夫妻離開，警方還在現場發現兩名男子，也一起帶回局裡，但他們到警局後，就改口找理由離開。屏東恆春分局偵查隊副隊長林文謙：「警方到場後，發現當事人夫妻二人在場，經了解係與人有蝦皮購物糾紛，當事人雖表示不需報案，本分局仍積極調閱監視器，目前已掌握相關人等擴大偵辦中。」疑似這對夫妻，剛好與那名買家有合作關係，結果遭人設局，以安裝茶几為由，誘騙南下，逼債還錢，但實際回到現場，倉庫鐵門深鎖，旁邊是廢棄的停車場，平時人煙稀少，幸好當事人報警的快，警方及時到場，才沒有因此簽下本票，受到威脅。

