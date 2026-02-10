夫妻砸積蓄95萬創業！靠AI輔助 20個月狂賺3千萬

美國賓州32歲護理師珊曼莎與37歲會計師丈夫凱文，原本分別在兒科心臟加護病房及四大會計師事務所工作。2023年兩人在南加州期間，凱文為緩解克隆氏症症狀採用全食物飲食法，意外從農場部落格認識A2牛乳的特殊性質。

A2乳製品僅含A2 beta酪蛋白，這是哺乳類動物天然分泌的蛋白質型態。數千年前基因突變導致部分乳牛產生A1蛋白，引發某些人的腸胃不適。珊曼莎因乳糖不耐症已10多年無法攝取乳製品，但飲用A2牛奶後完全沒有腸胃問題，這個體驗成為創業轉捩點。

夫妻倆將原本買房的3萬美元存款全數投入創業，完全仰賴自籌資金。他們花費數月親訪各地農場，了解A2乳源及供應鏈運作。最初將A2餅乾送給親友品嚐，收到熱烈迴響後在農夫市集販售。因餅乾保存期限短，很快轉向開發通心粉起司等產品。

Boss Cow堅持使用新鮮草飼A2起司現刨後冷凍乾燥，完全不添加防腐劑、人工香料或抗結塊劑。這種做法在市場前所未見，卻也讓量產格外艱辛。起初自行小規模生產，確保市場需求後才說服當地製造商合作。

凱文強調ChatGPT在創業過程扮演重要角色。他們曾外包社群與付費廣告給低價自由工作者，浪費時間與預算卻成效不彰，直到親自接手行銷後營收才顯著攀升。前7個月營收僅1萬美元左右，透過網站數據分析與廣告優化逐步累積動能。當擴增產能並啟動行銷引擎時，成長瞬間爆發。

目前品牌將推出全新產品線，鎖定不同客群擴大市場。珊曼莎表示能當自己老闆，有更多時間陪伴彼此，看著品牌茁壯的成就感不可取代。凱文建議創業者應親自掌握財務規劃、市場調查、廣告投放等各環節，善用ChatGPT、YouTube教學等免費資源降低學習門檻。

