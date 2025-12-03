夫妻砸2千萬買別墅 60坪是違建還甲醛超標！屋主：我才想告她

夫妻砸2千萬買別墅，不料其中60坪是違建，且多間房甲醛超標。（圖／翻攝自微博）

大陸湖南省長沙市的夏女士近日反映，她與丈夫今年9月在寧鄉碧桂園山湖城以人民幣528萬元（約新台幣2338萬元）購買一套二手別墅，已支付468萬元（約新台幣2072萬元）。然而在後續裝修過程中，她得知房屋存在約60坪違章建築，且甲醛檢測顯示多間房屋超標，因此要求退房退款，但遭房主及仲介拒絕。

綜合陸媒報導，夏女稱，看房時未獲告知房屋存在違建，也未見到房產證。直至10月11日施工搭建雨棚時被舉報，城管到場後她才得知房屋加建問題。其後自行委託機構檢測，7間房中有6間甲醛超標，來源包括櫃體、窗簾和地板等。她表示，房主和仲介此前均避而不談此問題，卻催促支付剩餘60萬元尾款，並稱房屋已過戶即視為收房。

廣告 廣告

對此，仲介及房主均反駁，表示夏女「知情購買」。長沙頤家房地產負責人稱，看房時曾指出部分區域為加建，並認為甲醛屬新裝修常見問題，房主也願意協助處理。她還稱，產權證載明房屋建築面積約300餘平方米，而實際使用面積達600多平方米，夏女夫婦「一目了然」。仲介強調，夏女士尚有尾款未付，也未支付仲介費，若其拒不履約，將考慮走法律程序。

房主代表則表示，夏女夫婦對房屋情況是「完全知情」，願意在政府部門見證下進行線下面談，但對方拒絕溝通，「居心何在？」對於夏女所稱「受騙」，寧鄉住建局表示無執法權，無法認定是否構成詐騙，但已要求相關各方提交材料，並將線索移交城管部門。

當地城管單位表示，該房屋確有部分歷史違建，面積或在150平方米左右，屬於前任房主購自法院拍賣，通常不再追究罰款，但若需整改將依法處理。目前，雙方僵持不下，均表示將尋求法律途徑解決。律師建議，如仲介未如實告知房屋情況，買方可向法院主張違約並要求賠償；同時，甲醛檢測需保留完整記錄與檢測機構資質，以免遭否認。目前事件仍在進一步處理中。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

台大正取生報到竟遭「好友冒名取消」 17秒毀人前途只因嫉妒

天母嬤買關東煮6小時退貨！嫌茶葉蛋沒味道「放回去滷」 店員神回應

國教輓歌1／退休卡關又遭「校事會議」圍剿 新竹女師魂斷校園血諫冤情