夫妻社群零互動！《大學生了沒》小新證實離婚Nina聲明曝光

《大學生了沒》出身的夫妻檔 Nina 與小新結婚8年，近來因長時間未再公開同框互動，屢被外界揣測婚姻狀況。今（31）日適逢跨年夜，兩人正式對外證實已離婚，並同步發布長達726字的共同聲明，為這段婚姻畫下句點。





Nina與小新發布離婚聲明，兩人回顧相識至今超過8年的相處歷程，坦言一路走來經歷許多人生重要時刻，也在彼此扶持中成長，對於過往共同努力的歲月，始終心懷感謝，並選擇將這段回憶溫柔收藏。對於婚姻狀態的轉變，Nina與小新表示，這並非倉促決定，而是在長時間溝通與深思熟慮後，選擇以和平、理性的方式結束婚姻關係。兩人強調，身分雖然改變，但仍會在生活與家庭的重要事務上保持良好溝通，並在關鍵時刻互相支持。

值得一提的是，兩人也透露，今年的聖誕夜與跨年夜，仍以熟悉的方式一同度過，圍坐享用最喜愛的火鍋時光，未來也將保有規律的相聚安排，珍惜彼此在生活中的重要時刻。最後，兩人表示，接下來會將重心放回各自的人生與成長，期盼能以更成熟、溫柔的姿態面對未來，同時也懇請外界給予平靜空間，相關細節將不再多作回應，並感謝大家一路以來的理解與祝福。

