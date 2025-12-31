夫妻經歷生命無常 把握當下精勤付出

54歲「吳淑芳」投入慈濟已經10多年，之前因照顧爺爺因素，中年轉業成為照服員，現今用職志合一精神，照顧在地長輩，因病留職停薪的先生天天都來幫忙，夫妻因堅定的宗教信仰，走過人生重大變故，如今他們珍惜可付出的當下。

「你拿給他就好，這樣你的手才有活動。」

54歲照服員吳淑芳與長輩互動自然，先生也在旁服務，夫妻兩總把長輩當自己父母一般。

新興C據點長者 易黛芳：「非常的有親和力又熱情，工作有效率 他非常地愛我們。」

新興C據點長者 楊龍三：「他是老師 把我們當作自己父母一樣。」

照服員 吳淑芳：「真的很幸運，因為他們的年紀，剛好跟我爸媽的年紀一樣，前兩年我爸也過世，我都很感動說，阿爸 我還可以叫阿爸。」

吳淑芳的先生 林中誠：「有時候 跟他們打成一片，好像我是他們弟弟一樣。」

照服員 吳淑芳：「(現在要做什麼) 慶祝，(每個月都會準備嗎)，對 我每個月都會準備。」

照顧失智阿公的因緣，吳淑芳成了專業照服員，現今又把10多年志工精神，帶入長照據點，留職停薪的先生每天都來幫忙，他歷經動脈繞道手術及車禍兩次重大事故。

吳淑芳的先生 林中誠：「肋骨斷掉 就是前面跟旁邊，還有這鎖骨，腳這裡是打了一根螺絲，兩根螺絲 在這裡。」

照服員 吳淑芳：「第一次感受到生死的恐怖，(車禍)那個整個衣服都破掉 剪掉，當自己一個人 真的是，如果沒有宗教信仰，真的會覺得慌了。」

上人的法讓夫妻走過兩次無常，現今把握每個可付出的當下，日日用感恩心職志合一。

