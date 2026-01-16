夫妻經濟不佳偕子自殺被救回 檢以加工自殺未遂罪起訴

夫妻倆偕子燒炭自殺未果，遭檢方以加工自殺未遂罪嫌起訴。(記者謝武雄攝)

〔記者謝武雄／桃園報導〕王姓男子與妻因為家庭經濟狀況不佳，萌生輕生之意，加上兒子課業壓力也有輕生念頭，一家3口投宿旅館燒炭自殺，所幸旅館員工發現狀況不對，將3人緊急送醫救回生命；檢察官認為夫妻倆所犯為家庭暴力罪之加工自殺未遂案件，全案偵查終結提起公訴，此外，王的兒子並未成年，依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑二分之一。

檢方表示，王姓夫妻2人所為，均係犯刑法第275條第2項、第3項謀為同死而幫助他人使之自殺未遂罪嫌，2人具有犯意聯絡及行為分擔，以共同正犯，又2人於行為時係成年人，其故意對兒子上開犯行，請依兒童及少年福利與權益保障法規定，加重其刑至二分之一。

廣告 廣告

檢警調查，王姓男子一家3口於2024年7月15日下午5點投宿中壢區中山路某旅館，並一起外出購買木炭、炭盆與膠帶等物，待返回旅館後由王姓男子使用膠帶密封門縫、浴室抽風口與煙霧偵測器，待3人均服用安眠藥後，王姓男子取出炭盆並點火燃燒木炭以謀求自殺同死。

隔日下午2點王姓男子仍未辦理退房，員工前往查看時發覺房內傳出濃厚燒炭味，警方獲報後前往處理，3人在房內已經昏迷意識不清，經緊急送醫後始倖免於難。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925 生命線協談專線：1995。張老師專線：1980

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

【看原文連結】

更多自由時報報導

台中女童尖叫後倒下猝死 高大成揭真相

曾至中國旅遊！台中11歲女童突尖叫昏迷不治 初判死因出爐

民眾報案橋下坐著「一個人」 高雄驚見35歲蠟化男屍

威力彩頭獎飆5.2億！1/15 今彩539、3星彩、4星彩獎號也出爐

