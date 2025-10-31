夫妻總為做家事吵不停？空間整理師拆解「不配合整理」背後3大原因

居家整理方式不同，與伴侶爭吵不斷？空間整理師吳敏恩於《整理是愛的語言》一書中，分享收納原則與精選整理的「愛之語」。她認為，整理不僅是處理物品，更是理清人與人之間的關係，生活不必事事完美，也不需對一切緊抓不放，適度放手才能為自己留白。透過建立自己的整理邏輯，學會在空間中取捨，讓家成為令人感到安心的所在。以下為原書摘文：







斷捨離3個思考方向



某次講座結束後，從E-MAIL 回信中統計疑難解答的詢問，其中有個問題非常吸引我：「老婆想斷捨離，我不想配合怎麼辦？」看起來應該是一位陪同太太來參與講座的先生詢問的問題，也看得出來他們夫妻間在整理上存在許多矛盾或意見的分歧，然而這也的確是很多家庭都會有的狀況，不知道正在觀看此文的你又是如何看待這個問題的呢？

清官難斷家務事，這個問題不會有標準答案，每個家庭適用的方法也不同，但我們可以抽絲剝繭來探究這個問題背後真正的含意，我在講座中給這位先生提供了3個思考的方向：

為什麼你不想斷捨離？

為什麼太太想斷捨離？

你們現在共同一致的目標是什麼呢？









為什麼你不想斷捨離？

我想斷捨離應該被這位先生解讀為「丟東西」的代名詞，由此可知現今的他是抗拒捨棄物品的，明明知道沒有在用的物品，卻仍讓你想留在家裡的原因是什麼呢？是不是曾有被太太隨意丟棄自己物品的不好經驗？是不是曾被迫要取捨某些自己還很鍾愛的東西？是不是太太把家裡凌亂的責任歸咎為先生不丟東西，但太太自己還是不斷地買東西呢？

又或者是，你擔心捨棄了物品會導致不好的後果，生活會不方便、要用的時候會買不到、花很多錢買的丟了很可惜等，是不是感覺你對物品好像喪失主導權，被迫要做決定讓你不太好受呢？









為什麼太太想斷捨離？

夫妻長時間相處，很多價值觀或看法都會互相影響，但在整理這件事情上的看法卻是大相逕庭，有沒有問過太太，為什麼想要捨棄物品呢？是因為她發現家裡物品真的太多了，多到超出她能管理的數量，甚至有些自責？又或是太太曾經感受過整理後帶來的優點，所以希望你一起跟進？

還是太太沒有時間或不想花太多時間來整理家裡，丟東西似乎是最快的途徑？太太或許把整理、做家務事視為一種愛的語言，她也許認為打造一個舒適的空間，是對自己、對丈夫、對孩子愛的表現？

你們現在共同一致的目標是什麼？

列出你們現在共同一致的目標，有沒有和「整理」這件事相關的呢？如果有，那麼「適度的取捨和精簡物品」就會是達成這些目標需要的方法之一，它不能只是單方的努力，而是夫妻雙方都必須正視且達成共識。





整理的目的不是為了丟東西



如果仔細探究背後原因，就會發現這些發生在家裡的問題，很少沒有跟「整理」扯上邊的，生活中一些看似雞毛蒜皮的小事、一些眼前的小麻煩，就是讓家人們產生爭執嫌隙、漸漸演變成日後的大麻煩。

然而更大的麻煩是不了解甚至誤解，對方要這麼做或不這麼做的原因，太太以為先生不想丟東西是因為很念舊，其實他只是不想「被你要求去丟東西」；先生以為太太看自己的東西很不順眼、不尊重人，其實太太只是很想要把家裡打造的跟你稱讚過的飯店一樣舒適。

整理的目的不是為了丟東西，就像減肥的目的不是為了餓肚子、理財的目的不是為了記帳一樣，少吃、記帳都只是達到目的的方法。

（本文摘自／整理是愛的語言：整理不是丟棄，而是給予；將多的釋出，把愛留下，讓家變成愛的容器／幸福文化）

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為夫妻總為做家事吵不停？空間整理師拆解「不配合整理」背後3大原因