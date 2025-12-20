夫妻說好共同買房卻滅空！網建議妻做1件事：至少有自己的家

[FTNN新聞網]實習記者蔡明惠／綜合報導

當伴侶想進一步共組家庭，有些人會選擇貸款買房生活，而最近則有網友在Dcard版上透露，婚前決定和老公計畫要買房，結果只有自己在努力存錢規劃，對方態度不但馬虎，還鬆口以後會仰賴回老家住，直言兩人根本對未來沒有共識。網友們對此則建議：「快存私房錢」。

當伴侶想進一步共組家庭，有些人會選擇貸款買房生活。（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在論壇上發文提到，原先和老公有共識婚後要一起買房，沒想到發現只有自己在努力存錢規劃，而對方則花錢不手軟，雖然有在買股但還是虧損，無法從中感受到想共組家的藍圖。

對此，原PO表示，自己明確的想在現居的都市買到房，不過對方卻頻頻稱父母的房子是掛在他名下，不需要再花費心思多買，並直呼「以後的事很難說」，也暗示未來可能會回老家居住的想法，讓原PO無奈認為兩人的生活根本形同陌路。

該文一出，網友紛紛建議，「快存私房錢，他以後若要妳伺候公婆怎麼辦」、「那妳就自己買房，把他排除在未來規劃外」、「至少妳有自己的家，不會被別人的決定綁住」、「他只是當初說好聽話安撫妳」。

