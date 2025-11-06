夫妻超像宛如雙胞胎！網友瘋喊：快去驗DNA

根據大陸媒體報導，這對來自廣東東莞的夫妻近日因為一系列合拍影片在網路上引起廣泛關注。梁姓女子與何姓男子在影音平台上傳的影片中，兩人的相似程度令人驚訝，許多觀看影片的網友都表示，這是他們見過最像的夫妻，甚至有人開玩笑地建議他們應該去驗證DNA，看看是否真的存在血緣關係。

梁女在接受訪問時表示，她與丈夫的緣分始於2022年春天的一場相親。當時初次見面，兩人並沒有覺得彼此有什麼相似之處。

然而，隨著交往時間的推移，身邊越來越多的親朋好友開始注意到他們驚人的相似度。起初，夫妻倆對這些評論還不以為意，但當類似的說法越來越多時，他們也不得不承認確實有幾分神似。

有趣的是，儘管外貌上極為相似，但兩人的性格卻是南轅北轍。梁女形容自己性格急躁，做事雷厲風行，行動力極強；相反地，何男則是個性穩重謹慎的人，凡事都喜歡三思而後行。這種性格上的差異反而成為他們關係中的互補因素。何男在受訪時笑著說道，妻子在業務工作上總是展現出強大的執行力，而他則扮演著穩定軍心的角色。

目前，這對神似雙胞胎的夫妻在東莞共同經營一家藥材湯料店。他們將工作與生活的點滴記錄下來，透過社群帳號「廣東土夫婦」與網友分享。

從影片中可以看出，兩人不僅在外貌上相似，連一些小動作和表情都有著驚人的默契，這也讓觀看的網友們嘖嘖稱奇。對於網友們的各種調侃和建議，梁女表現得相當坦然。

她認為，與一個長相相似的人共度一生並不會感到奇怪或不適，反而因為這種特殊的相似性，讓她感受到一種特別的親切感。這種獨特的夫妻相不僅沒有成為他們生活中的困擾，反而成為增進感情的催化劑，讓兩人的關係更加緊密。

科學研究顯示，夫妻長期共同生活後確實可能出現相貌趨同的現象。這種現象被稱為「夫妻相」，主要原因包括長期相處導致的表情模仿、相似的生活習慣和飲食結構，以及共同的情緒體驗等因素。梁女也笑著表示，原來老一輩常說的「夫妻相處久了會越來越像」這句話，還真有幾分道理。

