夫妻輕旅行機車拋錨 警入山助脫困





臺中市北區1對50多歲的陳姓夫妻，昨30日前兩人趁假日空檔期間一同騎車前往太平區酒桶山遊憩區來趟輕旅行，結果傍晚5點多返家途中機車因不明原因拋錨在長龍路四段旁，因夜幕低垂陳姓男子趕緊打電話報警。頭汴派出所獲報後，員警於通話中確認他們的位置後，並引導至附近開闊處避免發生事故，約半個多小時終於發現兩夫妻身影順利助其脫困。夫妻兩人非常感謝警方的幫忙，頻自嘲「這真是難忘出遊的經驗！」

太平分局頭汴派出所警員張家漢、廖晉賢，30日下午5點多接獲民眾報案，稱「與太太到太平酒桶山區遊玩，機車忽然拋錨在山區136市道附近，請求警方協助。」因山區天色暗的快，員警耐心請陳男看附近有無電線桿或可辨識之地貌，加上教導男子利用google標註目前位置，經確認在赤崁頂下方道路旁，約半個多小時的車程順利發現陳姓夫妻及拋錨的機車。

廣告 廣告

經瞭解原來陳男與妻子利用假日時間騎車到太平頭汴山區散心，享受兩人世界的生活，不料返程途竟發生機車拋錨的小插曲，好在警方熱心的幫忙化解這場驚魂記。

太平分局分局長沈能成表示，民眾前往山區除應事先規劃路線、確認當天天候狀況外，若不慎迷路亦可利用附近明顯標的或電桿編號等告知警方所在位置，以利員警搜尋協助，縮短救援時間。

更多新聞推薦

● 新北高齡人口正式突破80萬 侯友宜：十大友善樂齡政策迎接新時代