夫妻開車返家疑天雨路滑墜谷 男受困2小時獲救

新北市 / 綜合報導

新北市新店區昨(9)日晚間發生驚悚墜谷事件，65歲的陳男載著妻子，從新烏路往二龍山方向開車回家，因為天雨路滑輪胎抓地力減弱，整輛車不慎滑落。而副駕的妻子反應很快，當下跳車報案，駕駛則隨車墜落6米深邊坡，左大腿遭壓住一度受困，所幸意識清楚，左膝骨折沒有大礙。

搜救人員說：「等一下，好停，再拉再拉，拉，來，再來，慢慢來。」搜救人員小心翼翼，一點一點垂降繩索，趕跟時間賽跑，因為男子已經受困超過2小時。搜救人員說：「1，2，3，來，再來，慢慢拉，來，再來，等一下，好，停。」

廣告 廣告

好不容易把擔架慢慢拉上來，終於看到受困的男子，雙手揮了揮表示沒大礙，不過他的車可就沒這麼幸運，黑色轎車四輪朝天，車體明顯扭曲變形，墜落的地方距離路面，大約兩層樓的高度。

事發就在新北新店的山區，昨(9)日晚上6點多，一名陳姓男子與妻子，從新烏路往二龍山正要開車回家，天雨路滑輪胎抓地力減弱，車子無法上坡滑落，副駕的妻子馬上跳車報案，駕駛則隨車跌落6米深山谷，左大腿遭壓住受困，所幸在2小時後脫困膝蓋骨折無大礙。

新北市警局新店分局交通分隊副隊長林鉦新說：「陳男全身多處受傷，無生命危險，駕駛經檢測，無酒駕情事。」多處受傷酒測0，根據了解這條路，就在兩人家門前，平時進出都會經過，但因為颱風外圍環流影響，新店山區9日晚間也開始降雨，天雨路滑再加上道路狹窄，天色昏暗才造成這起意外。

原始連結







更多華視新聞報導

五口墜谷第5天！ 車體深埋巨石堆.變形車內無人員

桃源5口車墜谷！ 第2人深埋開挖救 續搜失聯3人

開車返家墜6米深谷！丈夫遭壓困2小時 左膝骨折送醫

