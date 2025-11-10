夫妻開車返家疑天雨路滑墜谷 男受困2小時獲救
新北市 / 綜合報導
新北市新店區昨(9)日晚間發生驚悚墜谷事件，65歲的陳男載著妻子，從新烏路往二龍山方向開車回家，因為天雨路滑輪胎抓地力減弱，整輛車不慎滑落。而副駕的妻子反應很快，當下跳車報案，駕駛則隨車墜落6米深邊坡，左大腿遭壓住一度受困，所幸意識清楚，左膝骨折沒有大礙。
搜救人員說：「等一下，好停，再拉再拉，拉，來，再來，慢慢來。」搜救人員小心翼翼，一點一點垂降繩索，趕跟時間賽跑，因為男子已經受困超過2小時。搜救人員說：「1，2，3，來，再來，慢慢拉，來，再來，等一下，好，停。」
好不容易把擔架慢慢拉上來，終於看到受困的男子，雙手揮了揮表示沒大礙，不過他的車可就沒這麼幸運，黑色轎車四輪朝天，車體明顯扭曲變形，墜落的地方距離路面，大約兩層樓的高度。
事發就在新北新店的山區，昨(9)日晚上6點多，一名陳姓男子與妻子，從新烏路往二龍山正要開車回家，天雨路滑輪胎抓地力減弱，車子無法上坡滑落，副駕的妻子馬上跳車報案，駕駛則隨車跌落6米深山谷，左大腿遭壓住受困，所幸在2小時後脫困膝蓋骨折無大礙。
新北市警局新店分局交通分隊副隊長林鉦新說：「陳男全身多處受傷，無生命危險，駕駛經檢測，無酒駕情事。」多處受傷酒測0，根據了解這條路，就在兩人家門前，平時進出都會經過，但因為颱風外圍環流影響，新店山區9日晚間也開始降雨，天雨路滑再加上道路狹窄，天色昏暗才造成這起意外。
更多華視新聞報導
五口墜谷第5天！ 車體深埋巨石堆.變形車內無人員
桃源5口車墜谷！ 第2人深埋開挖救 續搜失聯3人
開車返家墜6米深谷！丈夫遭壓困2小時 左膝骨折送醫
其他人也在看
黃明志口供稱「謝侑芯進廁所30分鐘沖洗」突身亡 警方將申請二度延扣
根據馬來西亞媒體《中國報》報導，黃明志的代表律師鄭清豐說到，自黃明志投案以來，已經近90小時無法與他接觸，難以得知其身心狀態。而黃明志的口供指出，10月22日下午1時許，他與謝侑芯在飯店房間討論影片拍攝專案，當時女方說想稍微沖洗一下，進了廁所30分鐘卻都沒有聽見水...CTWANT ・ 1 天前
黃明志曝她「浴室30分鐘」經過！律師揭「最新調查」嘆1事
娛樂中心／張予柔報導網紅謝侑芯日前赴馬來西亞進行工作時，傳出因突發性健康因素猝逝。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出陽性反應，事後警方將原先的猝死案改以謀殺案偵辦，他也在遭通緝逃亡數小時後，5日投案，目前遭警方留置調查。據了解，目前已經近90小時無法與律師會面，身心狀況成謎。民視 ・ 1 天前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
田中馬拉松「88888」選手心臟突驟停！他竟是不鏽鋼上市公司老闆
彰化縣9日上午田中馬拉松賽事中，一名62歲的張姓選手在比賽回程時突然昏倒，失去呼吸和心跳。幸運的是，周圍的民眾和消防隊員迅速展開救援，進行心肺復甦術（CPR），最終成功將他從鬼門關拉回來。據了解，張男是不鏽鋼加工上市公司老闆，平日熱心公益，已連續三年捐款百萬元支持田中馬拉松。此次參賽號碼為88888，數字巧合與台灣諧音「發」一樣，順利化險為夷，也讓地方人士直呼「做好事有好報！」中天新聞網 ・ 17 小時前
養車 10 年成本調查：Tesla 負擔最小！最貴品牌竟破 50 萬元
買車之後面臨的養車成本是消費者購車考量重點之一，《消費者報告》公布最新的 10 年養車成本調查，其中 Tesla 憑藉電動車的優勢，成為養車成本最便宜的品牌，而 Land Rover 則是 10 年養車成本最高品牌，兩者之間的差距超過 3 倍。自由時報汽車頻道 ・ 19 小時前
2025日本移動展｜Toyota亮出新王牌 改款RAV4與Land Cruiser入門版一起來了
同為主場作戰的豐田集團在2025 Japan Mobility Show使用了整個Tokyo Big Sight南展館一樓展區，豐富的展車內容與深厚發展底蘊包含了新車、概念車、技術以及部分歷史回顧，針對Toyota品牌就已有相當多內容可以研究討論，重點當然擺在了全新亮相的大改款RAV4以及Land Cruiser系列最迷你成員FJ之上，除此之外還有哪些有趣的呢？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 4 小時前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 1 天前
Honda 跨界跑旅 ZR-V 新年式配備升級！強化動感風格 台灣確認年底見
已確認將在今年底舉辦的 2026 台北新車暨新能源車大展登場的 Honda 跨界跑旅 ZR-V 近日在巴西迎來新年式版本，透過配備升級來強化競爭力，當地僅提供 Touring 單一車型選擇，售價為 214,500 雷亞爾，約台幣 124.7 萬元。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
台中新社花海節開幕 5線專車免費接駁、外圍9處停車場
台中市新社花海暨台中國際花毯節8日揭幕，避免民眾開車進入會場造成周邊道路壅塞，自11月8日至11月30日止將進行交通管制，台中市政府交通局並表示，將提供5條免費接駁路線，花海會場外圍規劃9處花海專用停車場，也建置「花海即時交通」網頁提供查詢。自由時報 ・ 1 天前
6連霸里長楷模淪詐騙慣犯 里民2000萬房遭930萬賤賣
前新北市三重區五順里長洪嘉仁，過去曾連霸6屆里長還獲得新北市特優里長楷模殊榮，不料他卻淪為詐騙慣犯，今年5月才被指控盜用里民印章偽造本票，等里民死後聲請強制執行，害家屬差點流離失所，不料他6日又因2022年里長任內，詐騙個資賤賣里民房產，被新北市警方依《貪污治罪條例》移送地檢署偵辦。鏡報 ・ 1 天前
億級豪車2／賣的不是車而是自由 BRABUS打造富豪們獨一無二「大玩具」
7日上午，記者走進三一國際位於台北市內湖區的保養廠，廠內約只有10台車在進行相關作業，但整個廠間的車輛總價值突破上億，從市價上千萬的BRABUS 600到破4800萬元的BRABUS 800 Adventure XLP，每一台都是駕駛們的「夢中情車」，當中的每一個細節更藏著車主的要求與期待。 「...CTWANT ・ 1 天前
孩子送到保母家「3小時就死了」 父母崩潰提告！法官判保母無罪
今年初，苗栗一對夫妻把孩子送到保母家，但是才短短3小時，保母就打LINE電話告知孩子不對勁，要父親趕快把孩子送醫，但孩子急救後仍回天乏術。父母相當崩潰，認為保母沒有先打119，延誤就醫，怒對保母提告並求償311萬餘元，但法官審理後，因為一個理由判保母無罪。鏡報 ・ 1 天前
柬埔寨一舉掃蕩詐騙園區！藏身9層樓詐騙大樓 658人落網「32台人被抓」
根據《柬中日報》報導，柬埔寨內政部發言人杜速克證實，這次行動查獲的兩處據點分別採用不同詐騙手法。其中一處專以假冒執法機構為手段，透過語音詐騙恐嚇受害者匯款，警方共逮捕57人，包含32名台灣人、13名日本人、8名菲律賓人、3名越南人與1名新加坡人。第二處詐騙據點則設...CTWANT ・ 1 天前
MG 11月購車優惠最低59.9萬起！入主指定車款再享tokuyo美腿機
迎接年末購車旺季，MG Taiwan宣布11月購車優惠正式開跑，全車系皆符合新購小客車貨物稅減徵資格，消費者享受政府推動的購車稅賦優惠之外，亦可輕鬆入手兼具安全與質感的超規滿配好車。同時，為回饋消費者熱烈支持，凡於本月入主指定車款，除了提供多項靈活的購車貸款方案可供選擇，更可享有tokuyo多會鬆踝旋美腿機或Panasonic溫感氣動足腿按摩靴二選一，讓車主在享受駕馭樂趣的同時，也能擁有極致放鬆的居家時光。MG以「超規滿配」的產品實力與靈活購車方案，持續提供消費者兼具安全、舒適與價值的理想選擇。Zeek玩家誌 ・ 23 小時前
「牙醫」掛牌28年僅國中畢業沒執照 一審給緩刑...上訴被撤銷
彰化僅國中畢業、不具牙醫資格的的莊姓男子在田中鎮開設牙醫診所長達28年，替患者做假牙、磨修牙齒等醫療行為，彰化地院一審依...聯合新聞網 ・ 1 天前
高雄「大姐頭」劉美枝辭世享壽87歲！ 兒豪捐百萬善款完成母遺願
高雄地方知名的「大姐頭」劉美枝於上月底辭世，享壽87歲。她以豪爽的個性和長期的公益活動而受到社會各界的尊敬，然而如今傳出噩耗，也讓當地居民相當震驚，而她的兒子苓雅區民主里長陳文程也曝光，母親生前最後遺願。中天新聞網 ・ 18 小時前
慘遭媽媽拐賣至東京，12歲泰國少女被迫月接60客！淚訴「想回家上學」，惡母已在台灣落網
日本東京近日爆出一樁未成年跨國人口販運的犯罪事件，不只震撼當地媒體和輿論，由於受害當事人來自泰國，此事很快也引起曼谷方面高度重視。東京都文京區湯島地區一棟舊大樓內，一家個室按摩店被警視廳破獲非法僱用12歲泰國籍少女從事風俗「工作」，警方尋線逮捕店舖老闆細野正之，以及負責管理的泰籍員工吉塔亞波恩（Homchan Kittayaporn）。綜合日媒報導，按摩店店......風傳媒 ・ 1 天前
惡作劇過頭！自助餐煎台 遭少年丟「洗衣球」
台北市一間自助餐店遭到四名少年惡意丟洗衣球進煎台，導致煎台冒出白煙，險些引發火災。這些少年在附近的娃娃機店夾到洗衣球後，竟兩度將其丟入營業中的煎台，造成食安疑慮與營業損失。店家蘇老闆表示，若客人因此誤食或發生火災，後果不堪設想，已至派出所備案，但警方表示因未造成實質傷害，僅能提供法律諮詢，建議向衛生局通報。此事件凸顯青少年惡作劇行為可能帶來的嚴重公共安全風險。TVBS新聞網 ・ 1 天前
大聯盟醜聞「37萬投2顆壞球」 2投手涉打假球遭起訴
美國職棒大聯盟（MLB）再傳涉打假球的重大醜聞。美國紐約東區聯邦檢察署在美國時間9日宣布，克里夫蘭守護者隊2名多明尼加籍投手：現年27歲的克拉斯和26歲的歐提茲，涉嫌在比賽中操控投球以配合賭盤，遭檢方中廣新聞網 ・ 2 小時前
火舞演出意外！火把不慎點燃頭髮「頭上一團火球」
屏東慈鳳宮在「揹媽祖上大武」活動回駕時，火舞表演驚傳意外！一名舞者頭髮意外被火把點燃，整個頭部頓時著火發光，引起觀眾驚呼。所幸工作人員迅速將火撲滅，舞者也未受傷。慈鳳宮總幹事莊永證實，當事者平安無事，火勢當下就被撲滅。TVBS新聞網 ・ 20 小時前