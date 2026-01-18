夫妻陳屍！奧斯卡影帝金哈克曼豪宅近2億求售 房仲憂「影響買氣」

奧斯卡金獎影帝金哈克曼（Gene Hackman）與鋼琴家妻子貝琪荒川（Betsy Arakawa），去年2月被發現陳屍於美國新墨西哥州住家，如今這處占地53英畝的豪宅要出售，開價達625萬美元（約1.9億台幣）。

奧斯卡影帝金哈克曼（左）與妻子貝琪荒川（右）。（圖／美聯社）

綜合美媒報導，這處房產由蘇富比國際房地產（Sotheby’s International Realty）代理銷售，經紀人厄莉（Tara S. Earley）與艾倫（Ricky Allen）表示，屋內所有私人物品已全數清空，並完成專業陳設後正式掛牌。

不過，厄莉坦言，房屋的悲劇背景確實可能影響買氣，「確實會有一些買家，對於曾發生死亡事件的房產有所顧忌」，「但也有買家並不在意。我們專注於這棟房子的優點與價值。」

為避免房產成為獵奇對象，經紀團隊也將嚴格審核所有有意看屋的買家資格。這處豪宅建築面積約1.3萬平方英尺，包含三房主宅、工作室、三房客用別墅，另設有推桿果嶺、游泳池、熱水按摩池與大片林地。房仲透露，部分設施需進行維修，包括更換屋頂，相關費用將由金哈克曼遺產支付。

