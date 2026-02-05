夫妻隔空交火！徐巧芯大姑嗆杜秉澄說謊 親曝：已郵寄離婚協議書
國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕洗錢案昨（4日）在高院開庭，大姑丈杜秉澄庭後受訪痛罵徐巧芯「選上後就切割」、做人沒道德、底線，沒想到劉向婕今天下午召開記者會，隔空回擊杜秉澄所言是「子虛無有」還透露早已將離婚協議書郵寄給對方，卻遲遲等不到回應，讓她感到無奈。
劉向婕5日下午召開記者會，她表示，杜秉澄陳述關於徐巧芯的言論諸多與事實不符，為此她一鞠躬，向徐巧芯及親友致上最深的歉意，「徐巧芯從未對杜秉澄有過任何施壓，杜秉澄所言不明究裡，目的為何我並不明白了解。」
「個人造業個人擔，大家都是成年人了，本人所犯的過錯坦然面對司法裁判和社會公評，而杜秉澄一再以徐巧芯為誘餌，造成社會及媒體混淆，他的目的就是拉不相干的人入泥淖來混淆視聽，來淡化自己做的事情。」劉向婕向杜秉澄放話，請他認真面對司法審判，盡量理性面對、賠償被害人。
針對杜秉澄指控徐巧芯「切割」一說，劉向婕稱「絕對不是真的」，「因為我們在被羈押之後，所有的手機通訊都被切斷了，羈押將近2年時間之內，何來委員切割之說？」
劉向婕表示，杜秉澄現在沒有積極與被害人和解，誠摯面對司法爭議，讓她深感遺憾，呼籲杜秉澄理性面對，讓法官感受他的悔改之意，方能爭取司法相關權益。
談到家人，劉向婕哽咽表示，因為她誤信杜秉澄話語，讓父母借出2千萬資金給他，導致父親年餘70歲還需要工作，來支付相關費用，為此她再一鞠躬，向家人道歉。
對於杜秉澄昨日言論，劉向婕表示，兩人交保後都沒有聯繫，是她看到新聞後覺得應該出面說明，以正視聽。
關於2人婚姻，劉向婕透露，她已經郵寄離婚協議書給杜秉澄，但對方都沒有回應、簽名，讓她感到相當無奈，劉還表示，自己早先就遭受杜秉澄持利器攻擊，為此還聲請家暴保護令防身。
★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595
回到原文
更多鏡報報導
杜秉澄砲轟徐巧芯「秒切割、沒道德」 狠拋重話：繼續待在台灣政壇將是災難
狠母碧潭溺殺2女！夫申請補償360萬 北檢認「冷漠失責」砍4成
醫美集團霸主愛爾麗董座常如山涉性侵 北檢火速祭限境令
「沒射過好可惜」！癱瘓歌手演講遭犀利提問 網怒轟霸凌：教育失敗
其他人也在看
具俊曄親背癱瘓隊友來看大S！墓前「深情舉動」曝光 秒逼哭他
大S紀念雕像揭幕儀式在2日完成，當天雖然下起雨來，不過家屬以及好友們依舊現身金寶山見證，其中，曾與具俊曄組團「酷龍」的姜元來即使行動不便，也飛來台灣參加，事後，他透過社群分享去年（2025）祭拜大S的情景。蔡佩伶報導
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
從業以來最難受！韓媒金寶山守3天 1關鍵原因「放棄訪問具俊曄」
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間因感染流感引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。南韓節目《名人生老病死的秘密》也製作特輯來台跟拍具俊曄行程並曝光大S病故的時間軸，內容逼哭觀眾也讓收視率創下新高。
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
袁惟仁作品版權早賣斷 陶晶瑩點名曝「眾星友」金援8年不間斷
資深音樂人「小胖老師」袁惟仁2月2日在家中辭世，享年59歲，消息傳出後，演藝圈震驚不捨。多年好友陶晶瑩近日在電台節目《陶色新聞》中回憶，得知好友病逝的噩耗當下情緒潰堤，坦言至今難以接受。
王心凌香閨約會1／王心凌、吳克群曖昧19年 半夜零時相伴直奔王家經紀公司回應了
王心凌與吳克群去年9月被本刊爆料在飛機上曖昧，事後她不認戀情；事隔4個多月，也就是1月28日的深夜，本刊直擊兩人聚完餐後，吳克群在友人的護送下，自己先上了多元計程車，隨後王心凌竟然也坐上同一輛計程車，兩人相伴離開。
鄭麗文談「我們是中國人」 蔣萬安直言：我是台灣人
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導國民黨主席鄭麗文近日在接受《經濟學人》專訪時，針對兩岸關係與身分認同提出一系列看法，引發社會討論與政治圈關注。她不...
曾估剩3個月命！陳文茜抗癌現況曝光 「坐輪椅當飛鳥」嘆：別辜負當下
67歲的資深主持人陳文茜歷經多年抗癌煎熬，她罹患黑色素癌第4期後病情一度惡化，醫師曾悲觀推估「僅剩3個月壽命」。不過她並未放棄治療，積極配合免疫療法，持續與病魔對抗。
馬如龍家49歲兒突倒地 疑心因性猝死！姊曝一度恢復心跳
已故資深藝人馬如龍的兒子黃人龍驚傳猝逝，得年49歲。黃人龍的姊姊、馬如龍四女兒黃詠淇昨（2）日陪同弟弟完成成人健檢後送他返家，未料短短2小時後，弟弟就被家人發現倒地失去意識，緊急送醫搶救仍不治。
具俊曄授權「完整還原」大S生前搶救時間線：永遠不要忘記她
藝人大S（徐熙媛）2025年病逝，享年48歲，逝世滿一周年，除了丈夫具俊曄為她設計的紀念雕像、近期正式揭幕，南韓節目《名人生老病死的秘密》也首度完整還原了大S病逝前幾日的詳細時間軸。製作單位透露，相關內容是由具俊曄授權，為的是希望所有愛大S的人，請永遠不要忘記她。
就是戒不掉！鍾欣凌「被醫師放棄」女星勸她為小孩想
就是戒不掉！鍾欣凌「被醫師放棄」女星勸她為小孩想
陸劇女神「臉縫7針」破相遭換角！新動向被酸資源降級
陸劇女神「臉縫7針」破相遭換角！新動向被酸資源降級
周杰倫電影「砸4億票房卻慘敗」！吳敦背8千萬負債 豪宅遭法拍壓垮人生
台灣電影戲劇製作人吳敦，於3日上午離世，享壽77歲。他生前經營的電影公司曾向土地銀行貸款8千萬台幣，籌拍電影《刺陵》，並由周杰倫與林志玲主演、斥資約4億元台幣打造，當年號稱華語影壇頂級卡司，卻成為票房滑鐵盧代表作，也意外拖垮幕後推手、重量級製作人吳敦的人生後半場。
47歲影帝河正宇與36歲車貞媛交往中！被爆7月辦婚禮 爸爸火速「無奈回應」
南韓影帝河正宇（하정우）於今（4日）傳出即將於7月與圈外女友步入禮堂，引發演藝圈震撼。隨後其經紀公司迅速做出回應，證實河正宇確實正與小11歲的演員車貞媛（차정원）熱戀中，但對於「7月婚訊」則予以否認。
長期遭外貌攻擊！DJ SODA控「留言多來自台灣」心碎點名這粉專
南韓DJ SODA擁有甜美臉蛋和反差的火辣身材，IG、臉書粉專累積破千萬人追蹤，在台灣也擁有高人氣，不過日前她突然在社群上發文，指出自己長期受到外貌的批評，且大部分的評論「來自台灣」，讓她也忍不住問，當初說她漂亮、但現在卻反過來用臉來嘲笑，「改變的人不是你們嗎？」
媽，你的名字叫勇敢！她夫死子車禍險成植物人 兒奇蹟康復結婚淚謝祂
「媽，你的名字叫勇敢。」這句話不是口號，是一段真實的人生。台北一名稻江高職女學生謝依珊，透過微電影，哽咽說出母親的人生故事：一位單親媽媽，在丈夫病逝、兒子車禍重傷險成植物人之後，沒有倒下，用七年的時間，等到兒子康復結婚。那一天，這位媽媽笑中藏淚，告訴在天上的老公說：你一定也很開心吧！她把【天崩地裂】的人生，一塊一塊撿回來………..
米可白手術順利報平安！罕見放閃男友孫綻 低頭幫穿襪曬甜蜜照
[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導女星米可白多年來因鼻疾與過敏反覆發作，常伴隨頭痛、注意力難以集中，影響生活與工作。昨（2）日她宣布完成鼻部手術，...
強忍悲傷追思大S！小S再發聲：真的很感謝我姊夫
女星大S（徐熙媛）去世於2026年2月2日滿一周年，具俊曄親自設計的紀念雕像在台北揭幕。妹妹小S繼去年金鐘獎後再度公開露面，全程面帶微笑，努力圓滿姐姐的遺願，雖然內心悲傷，卻仍然展現出堅強的一面。然而，稍早3日晚間她在社交媒體上發文，感謝姐夫具俊曄為大S設計如此美麗的雕像，並希望所有愛著大S的人在思念她時，能來到這裡與她對話。
高鐵桌板誰該收？網紅怒嗆乘客「沒手沒眼睛」慘遭炎上挨轟：巨嬰
YouTuber泰辣近日搭乘台灣高鐵時，因怒罵一名中年男乘客而遭網友炎上，批評他行為失控、情緒過激。當時該名男乘客欲進入靠窗座位，坐在走道側的泰辣，桌板上已擺有食物與咖啡。他起身讓位時，雙手拿著物品無法自行收起桌板，便以眼神示意男乘客協助收起。不料對方毫無反應，泰辣因此情緒失控，當場怒嗆：「是沒有手還是沒有眼睛？要不要叫你媽媽來幫你扶？」蔡維歆
袁惟仁病逝！女兒1月初見最後一面 「我很愛爸爸」吐遺憾
「小胖老師」袁惟仁2日證實離世，享年57歲，但過去時間因健康問題臥病7年多，也與前妻離婚長達10年，期間兒女都由前妻照顧，他則由姊姊、媽媽照料。不過，女兒袁融（梓蛋）事後透露上個月有到台東探望，並吐露與爸爸的遺憾。