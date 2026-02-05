夫妻隔空交火！徐巧芯大姑嗆杜秉澄說謊 親曝：已郵寄離婚協議書

徐巧芯大姑劉向婕受訪。馮茵攝

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕洗錢案昨（4日）在高院開庭，大姑丈杜秉澄庭後受訪痛罵徐巧芯「選上後就切割」、做人沒道德、底線，沒想到劉向婕今天下午召開記者會，隔空回擊杜秉澄所言是「子虛無有」還透露早已將離婚協議書郵寄給對方，卻遲遲等不到回應，讓她感到無奈。

劉向婕5日下午召開記者會，她表示，杜秉澄陳述關於徐巧芯的言論諸多與事實不符，為此她一鞠躬，向徐巧芯及親友致上最深的歉意，「徐巧芯從未對杜秉澄有過任何施壓，杜秉澄所言不明究裡，目的為何我並不明白了解。」

「個人造業個人擔，大家都是成年人了，本人所犯的過錯坦然面對司法裁判和社會公評，而杜秉澄一再以徐巧芯為誘餌，造成社會及媒體混淆，他的目的就是拉不相干的人入泥淖來混淆視聽，來淡化自己做的事情。」劉向婕向杜秉澄放話，請他認真面對司法審判，盡量理性面對、賠償被害人。

針對杜秉澄指控徐巧芯「切割」一說，劉向婕稱「絕對不是真的」，「因為我們在被羈押之後，所有的手機通訊都被切斷了，羈押將近2年時間之內，何來委員切割之說？」

劉向婕三鞠躬，向社會大眾及家人致歉。馮茵攝

劉向婕表示，杜秉澄現在沒有積極與被害人和解，誠摯面對司法爭議，讓她深感遺憾，呼籲杜秉澄理性面對，讓法官感受他的悔改之意，方能爭取司法相關權益。

談到家人，劉向婕哽咽表示，因為她誤信杜秉澄話語，讓父母借出2千萬資金給他，導致父親年餘70歲還需要工作，來支付相關費用，為此她再一鞠躬，向家人道歉。

對於杜秉澄昨日言論，劉向婕表示，兩人交保後都沒有聯繫，是她看到新聞後覺得應該出面說明，以正視聽。

關於2人婚姻，劉向婕透露，她已經郵寄離婚協議書給杜秉澄，但對方都沒有回應、簽名，讓她感到相當無奈，劉還表示，自己早先就遭受杜秉澄持利器攻擊，為此還聲請家暴保護令防身。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



