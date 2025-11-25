夫妻齊為精舍命案出庭！李威仍信王蕰「有神蹟」 妻要求「進小房間」作證完暴哭

今（25）日台北地院審理精舍殺人案，傳喚李威及其妻子簡瑀家以證人身分出庭做證。（圖／報系資料照）

2024年7月，台北市大安區發生精舍命案，知名作家王薀（本名王江鎮）涉嫌與信徒將蔡姓女會計共同凌虐致死，檢方事後依傷害致死、強制、幫助傷害致死等罪嫌起訴李威等13名被告。今（25）日台北地院審理本案，傳喚李威及其妻子簡瑀家以證人身分出庭做證，王蕰與其他被告均有出庭。面對昔日恩師、師姐，簡瑀家作證前，先透過律師請求「用屏風遮蔽」，審判長則准許她到一旁「指認室」接受詰問，簡女指出曾聽到王蕰要求蔡女向冤親債主道歉；事後還暴哭表示「要我去講老師的不是，我沒辦法，是先生(李威)、律師鼓勵我把事實說出來。」李威則在作證時表示自己與妻子案發當天沒有參加蔡女的「研討會」，只是剛好有在精舍做一般法務工作，並表示自己認為王蕰「真的有神蹟」。

廣告 廣告

據了解，由於今日王蕰與其他師姐都在場，簡瑀家作證前蒙受莫大壓力，因此透過律師提出請求「用屏風遮蔽」，審辦長考慮簡女處見，裁准到一旁指證是接受詰問。

簡女指出，她與李威在這個團體中屬於最資淺的成員，李威在2020年先加入精舍，半個月後開始帶她去「學習」，但兩人直到2023年才開始從事所謂「法務工作」（即精舍一般事務工作）。她表示，王蕰要求夫妻倆處理經書校對工作，不僅不能錯一個字，只要有錯就得向王蕰懺悔，還可能要自費重印，因此校對時要十分專注，「一個部分校對10次都有可能」。此外，校對過程的每個細節，從封面設計、到排版等，全都要得到王薀首肯。

簡女回憶，事發當天晚上8、9點，她與李威抵達「水月草堂」的辦公室後，一同坐在角落的椅子進行經書校對工作。由於事前不知道蔡女正在被王蕰與師姐進行「研討」（錯誤批鬥會），因此當看到法師吳慧珠抓著蔡女在地上拖行，感到非常震驚。之後又看到同修的師姐姜芃妤用腿頂蔡女膝蓋後窩強逼她跪下作小禮拜數次，後來師姐梁碧茵有攙扶蔡女。

簡女又回憶，王蕰在研討時坐在椅子上，從當場要求蔡女「向冤親債主道歉」，而且就她認知，只有王蕰才能對信眾發起「研討」。此時律師提問她是否知道蔡女當下身體已經不適，簡女則表示因為當下有人說蔡女「在裝」、「在演戲」，因此她當下無法判斷對方身體狀況。不過當王蕰離開水月草堂時蔡女還由梁碧茵攙扶、歪歪斜斜的站著，而當王蕰離開不久、她自己也要離開時，已經看到蔡女倒在地上。簡女表示：「我事後回想，如果當時有注意到……我當時不知道蔡OO會因為這樣就離開了，我也很自責，我很抱歉。」

今日簡女面對所有被告律師詰問，作證長達2個半小時，最終忍不住暴哭，泣不成聲的表示自己覺得其他人都是因為想保護老師或道場而有所隱瞞，過去老師也曾經幫助過她，因此要她作證說出對老師不利的證言，讓她內心十分煎熬。即使先生（李威）與律師鼓勵她把事實說出來，她仍然覺得難以開口。

李威接受詰問時則表示，案發當天沒有參與蔡女的研討會，但提到蔡女會「被檢討」應該是涉及「老師」王蕰的私事，「只有小圈子才知道」。對於蔡女是否因為處理王蕰離婚分產一事才遭凌虐致死，他也僅表示「三位師姐應該比較了解」。

李威證稱，在案發前半個月曾經見過蔡女，當時對方的頭髮已經被剃成短髮。此外，在事發的7月23日當天，他見到對方被人帶進精舍時，左拳明顯在抖動，摘下墨鏡時氣色看起來並不好，眼眶附近還有明顯瘀青。

李威還強調，他認為王蕰「真的有神蹟」，過去妻子曾有婦科疾病，父親發生財務問題，「老師都知道」，還有透過師姐向他傳話，要他去水月草堂多讀一些經書。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

祈錦鈅結束2年短命婚！「撐著破爛身心靈1年」心碎斥丈夫不聞不問

優美新人生1／挺過事業低谷換新賓士車 小優與新歡雨中約會肢體交纏分不開

高三學長被擦撞爆氣！竟拖行學妹3層樓還剪髮 教育局回應了