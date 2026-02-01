夫妻「啪啪」頻率越高越忠誠？調查驚人結果曝！這1類人外遇風險偏高

國際中心／綜合報導

婚姻中夫妻「房事」頻率，是否跟導致外遇的有直接關聯，對此，日本已婚交友網站，調查結果出乎預料。（示意圖／PIXABAY）

婚姻中夫妻「房事」頻率，是否跟導致外遇的有直接關聯，對此，日本已婚交友網站，針對4827 名 20 至 59 歲已婚男女進行「不倫意識」調查，結果出乎預期。

據日媒《otonanswer》報導，日本已婚交友網站「Healmate」針對4827名20 至 59 歲的已婚男女進行了「不倫意識」的調查；調查顯示出，有76.4%的人不懷疑配偶外遇；從年齡來觀察，50 歲族群中高達60.5%對另一半完全放心，反觀20歲族群只有49.8%，足足相差10.7%。

廣告 廣告

至於性別方面，男女之間，誰比較想「婚外情」，其中男性佔24.4%表示「有點想」或「經常或實際外遇」；至於女性則只有15.1%，顯示男性面對誘惑或慾望時，會比女性更容易出軌。

至於夫妻性生活頻率是否與「偷吃」有所關聯，以每周2次以上性行為的夫妻，佔55.3%「完全沒想過外遇」，顯見有規律性生活的伴侶，外遇偏低；至於1年以上無性生活的伴侶，外遇機率略有提升。

不過，在每週性行為2次以上的伴侶中，仍占14.5%有外遇動機，或實際外遇的比例；此分析結果認為「性慾強度」也可能反映，無法在伴侶身上獲得，才選擇外遇，另一群人則是性慾旺盛，無論伴侶或外遇對象都通吃。

綜合調查結果，20歲左右的年輕男性，若1年以上無性生活的伴侶，或每週性行為2次以上，又性慾較旺盛外遇的動機則明顯偏高。

更多三立新聞網報導

裸下體潛少女閨房陪睡…又拿槍闖女宿「強逼猥褻」恐怖水泥工變態行徑曝

他搭手扶梯求「靠左讓道」遭酸1句話爆衝突！從北捷鬧到法院結果曝

尪偷腥激戰女鄰居…家醜傳遍鄰里！她欲罷不能登門跟正宮提議：丈夫借我

村長好心「掏錢慰問」竟遭控幫議員賄選！男子喪母誣告求財…下場曝光

