夫妻一起運動吵翻？賈永婕氣喊：只差沒在球場上打老公

賈永婕和老公王兆杰。（圖／中時資料照）

台北101董事長賈永婕近日在臉書分享一段夫妻運動日常，她苦笑透露，與老公王兆杰練習匹克球時相當不對盤，甚至差點在球場上吵翻。她在貼文中抱怨：「到底是誰說夫妻一起運動會增進感情的？我們一起打匹克球吵翻了，只差沒在球場上打老公」，逗趣互動立即引發討論。

賈永婕在臉書發文透露原本想藉由共同運動培養默契，沒想到練習時因為老公不停搶球，讓她氣得直呼「煩死了」。她也透露兩人將於11月22日組隊參加明星盃匹克球賽，更自嘲其他參賽者都有教練陪同，他們夫妻可能會變成「被打好看的那組」，還幽默反問粉絲要不要來看夫妻吵架。

談到練習過程，賈永婕說老公在場上「搶球搶到停不下來」，讓她當下火氣爆表。不過鬧歸鬧，兩人最後仍成功贏下兩局，她笑稱：「婚姻暫時保住了。」雖然語氣充滿抱怨，但字裡行間仍能看出夫妻間多年累積的默契與鬥嘴模式，讓粉絲直呼這就是最真實的甜蜜日常。

貼文曝光後瞬間吸引大批網友留言：「夫妻打球要遵守鐵律，老婆打得到的都老婆的，老婆打不到的 一律算老公的！ 」、「一起打球但是不能同邊，才能維持婚姻長存」、「老公志不在贏球，要黏在一起甜蜜蜜」、「我老公跟我搭配也是一直嘴，直到我臭臉才收斂一點」、「越吵感情越好啊」、利菁也留言：「哈哈哈。好可愛！有老公cover明明在放閃！期待同組喔！」

