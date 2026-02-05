夫妻5年內竟「被撞」22次？香港警方破獲新型碰瓷詐騙集團

香港警方2月4日展開大規模拘捕行動，破獲疑似組織性保險詐騙集團，共逮捕3男1女，其中包括一對本地夫妻在過去5年內涉嫌參與22宗輕微交通事故的可疑索賠案件，單次最高索賠金額達30萬港元（約122萬元新台幣）。警方目前正審視超過100宗類似案件，懷疑是有組織的詐騙行為。

香港警方公布近期「新型碰瓷黨」案件。（圖／翻攝《紅星新聞》）

《紅星新聞》5日報導，近期香港社會發現新型詐騙手法，有人利用汽車行車紀錄器在道路上拍攝，當拍到司機在雙白線切線違規時，便向警方舉報。待司機繳交違例罰款後，詐騙集團成員會聯絡司機，聲稱事發時正駕車在其後方，因司機突然切線而緊急煞車導致頸部撞傷，更稱有心理創傷，要求索賠數十萬港元不等。

香港特區政府保安局局長鄧炳強2月1日透露，警方已接獲大量該類「新型碰瓷黨」案件，其中有因傷索賠人已報稱撞傷頸部超過20次，且處理這類案件的律師和醫生高度重合，警方初步懷疑是有組織詐騙。

警方調查期間發現，該對夫妻在不同事故中分別報稱私家車司機、計程車司機、計程車乘客或被撞路人等角色，因「受傷」向肇事司機及保險公司提出民事索賠。經詳細檢視相關文件，警方發現該夫妻多次使用虛假文書，包括偽造的汽車維修店維修單據、收入證明，以及多張醫生證明以申領長期病假。

一對香港夫妻在過去5年內涉嫌參與22宗輕微交通事故的可疑索賠案件。（示意圖／pixabay）

行動中，警方在香港多個地點進行搜查，包括涉案的醫務診所及汽車維修店。警方在該對夫妻住所檢獲30萬港元（約122萬元新台幣）現金、2隻名錶、一批金器，並拖走一輛涉案計程車作進一步調查。警方搜走大量文件、手機及電腦，並發現涉事醫生診所也牽涉其他多宗可疑索賠案件，懷疑存在串謀提供虛假資料以騙取索賠金額。

警方提醒市民，任何人以欺騙手段並意圖詐騙，包括提交失實或虛假的資料及文件，藉以誇大索賠金額，或串謀其他人士作出詐騙行為，即構成香港《盜竊條例》第16A條的欺詐罪，或普通法下的串謀詐騙罪，均屬嚴重罪行。一經定罪，最高可被判處監禁14年。

