夫婦遊菲返台南 境外移入登革熱+2

南市26日新增兩例境外移入登革熱，考量兩例社區活動時間較長，南市登防中心26日緊急動員清消及孳清。（南市府衛生局提供）

記者王勗∕台南報導

南市26日新增兩例登革熱境外移入病例，初步疫調，該案為南區建南里60多歲本國籍夫婦，本月14日至19日前往菲律賓旅遊，返國後於24日起陸續出現疑似症狀，25日經檢出登革熱，26日確診第4型登革熱。南市登防中心緊及召開疫情會議，即刻動員清消並規劃化學防治作業。

據南市府衛生局疫調顯示，新增兩例於於本月19日返國，直到24日陸續出現發燒、嘔吐等症狀，25日分別至診所與衛生所快篩並檢出陽性，26日經PCR檢驗為陽性。考量2例社區活動時間較長，南市登防中心26日召開疫情討論會議，同時通知並動員衛生單位及區公所針對居住地、工作地與活動地進行緊急噴霧罐防治、接觸者送驗、環境孳生源清除及病蚊媒密度調查，並規劃化學防治作業。

據疾管署統計，國內已累計登革熱例29本土病例與257例境外移入病例，南市計有境外移入病例22例，市長黃偉哲也籲請醫療機構提高警覺，診視時應主動詢問並落實T.O.C.C.（旅遊史、職業別、接觸史、群聚情形），如患者有流行區旅遊史及疑似症狀，應即刻使用NS1快篩。

登防中心主任李翠鳳提醒，民眾如規劃出國旅遊、工作，或返鄉探親，應在出發之前應先清理住家環境中可能積水的容器與孳生病媒蚊的場所，徹底清除孳生源。旅途中應注意防蚊，並於返國14日內持續觀察自身健康狀況。如有登革熱疑似症狀應盡早就醫。