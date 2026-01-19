夫家爭議連環爆 陳右欣不回應

出任台肥總經理前，陳右欣擔任農業部專委，時常返回故鄉，地方盛傳她為參選立委布局。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶∕新營報導

新任台肥總經理陳右欣人事案遭批酬庸，又被爆出經營肥料的夫家牽扯濫倒汙泥案，面對爭議事件連環爆，陳右欣十九日對此以「不便回應」低調以對。

台肥新任總經理陳右欣人事案公布後，陳右欣僅曾任柳營農會總幹事、農業部專委等經歷，要擔任台肥總經理，此人事案遭外界質疑為酬庸，繼被指涉入買學歷案，再被爆經營肥料的夫家牽扯濫倒汙泥案，陳右欣一夕之間成為全國「知名」人物。

對於爭議事件連環爆，陳右欣相當低調，僅回覆「不便回應」，未多做說明；彰化田中出身的陳右欣嫁到柳營後，曾在台南農業局服務，也接下父親的棒子擔任柳營農會總幹事一職十多年，即使她不是農業科班出身，不過，她在農會經營上一步一腳印頗為用心，在公婆調教下，在地方廣結人脈，原本傳出她可能返鄉參選立委，沒想到卻是更上一層樓出任台肥總經理。

陳右欣是中正大學政治碩士，怎麼還要去買學歷?在被指涉入買學歷案後，有支持她的地方人士私下為她叫屈；陳右欣剛上任台肥總經理，應給她一段時間檢視成績單，如果做得不好，不用人趕，自然就得下來，這個新職務究竟是不是酬庸，她擔不擔得起，應讓時間來證明。