夫怒嗆妻「妳想處理凶宅嗎」！一句氣話判拘20日賠2萬

一起因房產糾紛引發的家庭衝突，最終演變成刑事案件。高雄一名57歲從事保險業務的男子，月薪約10萬元，與妻子因房產處理方式產生嚴重分歧。

根據法院判決書記載，事件發生於2024年8月16日下午1時許，這名男子與妻子就變賣房產事宜透過LINE進行激烈爭執。男子在情緒失控下，先是以「無恥、為錢無極限、嗜錢如命」等文字表達對妻子處理房產方式的不滿，隨後傳送「妳想處理凶宅嗎」的訊息。

妻子收到訊息後，對「凶宅」二字感到極度恐慌，擔心自身與孩子的生命安全受到威脅。根據她在警詢、偵查及法院審判中的證詞，當時因過於害怕而不敢直接回家，選擇先前往警局報案求助，返家後更是整夜鎖門，難以入眠。

男子在法庭上辯稱，當時僅是一時氣憤的情緒發洩，並無實際傷害妻子的意圖。他強調事發後兩人仍共同生活在同一處所，妻子並未表現出恐懼。然而，法官審視雙方對話紀錄發現，男子曾向檢方坦承「若妻子要賣房，會因為逼到走投無路，在裡面死掉」，顯示其言語確實帶有明確的威脅意味。

橋頭地院法官認為，依照社會一般觀念，「凶宅」一詞不僅暗示可能造成生命身體的危害，更涉及房產價值的嚴重減損，足以使一般人心生畏懼。法官指出，被告作為具有高職學歷、從事保險業務工作的成年人，已婚並育有兩名成年子女，理應具備足夠的社會經驗與智識程度，明白此類言論的嚴重性。

法官強調，夫妻之間本應互相尊重、理性溝通，男子卻因房產糾紛傳送恐嚇訊息，顯見其自我情緒控制能力欠佳。考量男子無前科紀錄，但否認犯行且未與妻子達成和解，最終依恐嚇危害安全罪判處拘役20日，得易科罰金2萬元。全案仍可上訴。

