夫控妻「冰箱酸臭、山藥放爛爬牆」 求離婚卻吞敗法官：僅屬個人習慣
桃園一對夫妻結婚10年卻淪為怨偶，丈夫阿峰（化名）向法院訴控訴妻子大妮（化名）「衛生習慣差、嚴重囤物癖、欺壓婆婆」，會把過期兩三年的食物塞滿冰箱、奶瓶不洗、尿布丟浴室等，甚至曾當著孩子的面罵婆婆「大摳呆、短腿的豬」，讓阿峰倍感心寒，向法院訴請離婚，但桃園地院審酌全案後，上月19日判決駁回，阿峰敗訴，還得自己負擔訴訟費。
「婚姻是愛情的墳墓」這句俗語完全體現在阿峰與大妮這對怨偶身上，判決指出，兩人於2015年結婚，育有一雙子女，妻子年收入較高，雙方約定共同分擔房貸與家庭開銷，但妻子卻在懷第二胎後拒絕付房貸，只負擔每月2500元的社區管理費及孩子的奶粉、尿布費用，還在外誇口「都是我在養家」阿峰痛陳，家裡的水電、瓦斯、三餐、保母費等都落到自己一人身上。
阿峰還指控大妮有「嚴重囤物癖」，冰箱塞滿放兩三年以上的生鮮與即期食品，都已發臭難聞；衣物在潮濕角落堆在發霉生蟑螂，浴室地板散落頭髮、兒童尿布、廚房玻璃杯摔碎不收，甚至連陽台水果都爛到長蟲、山藥爛到發根「爬牆上天花板」
讓阿峰難以忍受的還有，去年7月，大妮帶著孩子到宜蘭過夜，竟將吃剩的食物放在車內多日，引來整車螞蟻，卻照讓孩子搭乘，完全置之不理。
育兒部分，阿峰控訴大妮為了讓孩子不哭，竟把化妝品粉餅給幼童玩，地上還常出現破碎粉餅；又常把藥品瓶罐讓孩子隨手抓。
然而，壓垮阿峰的最後一根稻草在於，大妮經常在孩子面前羞辱自己與母親，惡言包括「廢物、流浪漢、胖子、小氣鬼」、「「豬、肥豬、大摳呆、短腿的豬」，孩子還會在事後安慰阿嬤「我沒有認為妳是豬」，身處在長期對立的家庭，讓年幼的孩童開始出現憂鬱傾向，曾說出「想死、覺得人生好累、想殺死媽媽」等負面語句。
以上事蹟，讓阿峰覺得婚姻難再維持，向法院訴請離婚，不料卻出現令人意外的結果，法院認為，阿峰提出的多數情節，包含囤物、家務習慣差、車內未清理食物等，雖然確實會讓人不舒服，但多屬「個人生活習慣」範圍，還不到法定離婚的程度。
育兒部分，法官認為，事證多由阿峰片面提出，缺少客觀證據，且多屬「教養觀念不同」範圍，尚不構成虐待、重大危害。
經濟部分，法院指出，配偶間本就可自由協議家用分配，雙方對「誰分擔什麼」的意見不同，不等於重大過失，也未證明妻子惡意逃避義務，法官認定這類爭議屬「婚姻摩擦」，不是法定離婚理由。
最後，法院表示，丈夫多年來仍與妻子共同生活、育兒，是直到近年才提出離婚，顯示婚姻關係未達到完全無法維持的程度，故判阿峰敗訴，且須負擔裁判費用。
更多鏡報報導
夜店大亨遭伏擊重傷！驚爆嫌犯 SOP「複製館長槍手」 夏天倫：前妻律師竟是同一人
獨家直擊／殺貓魔女住處恐怖景象曝「臭到兩層口罩擋不住」 清出3大袋排泄物垃圾
總統府「天下第一營」憲兵淪共諜！學長學弟一起賣國 爽賺百萬鋃鐺入獄
其他人也在看
兒涉恐嚇、毆打同儕 賴瑞隆被問「是否退出高雄初選」反應曝光！
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導立委賴瑞隆爭取代表民進黨參選高雄市長，不料其就讀2年級的8歲兒子被爆出在校毆打同儕，不僅在廁所堵女同學，更向對方嗆聲...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 150
兒子涉校園霸凌！賴瑞隆坦言「陪孩子時間不夠」：相當自責也非常抱歉
高雄一所國小爆出校園衝突事件，角逐綠營市長初選的民進黨立委賴瑞隆，其兒子遭指控施暴且至少3人受影響。賴瑞隆今（5）日親上火線說明，他對此表示相當自責也對此表達最大的歉意，不管是誰，動手就是不對。他也表示，平時花很多時間在政治工作上，但在教育、陪伴孩子上花的時間確實不夠，他會自我檢討。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 7
孩子愛學大人吵架？常被忽視變沉默？了解家庭互動如何影響孩子人際關係！
【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】孩子模仿大人說話、擺出「小大人」姿態，常讓身邊的大人們笑到不行，其實孩子在同儕間的互動，也處處可見家庭影響的痕跡。黃閎新臨床心理師分享，家庭中的日常互動，包括對話、衝突模式、情緒交流與決策方式，都是孩子的學習來源。這些習慣會被「帶出家門」，如果家中常吵架、或自己常被忽視、意見易被否決，影響也會延伸到孩子的人際關係裡。家長應多關注孩子的狀況，也可以從3個方向調整生活細節。 大人吵架孩子都在聽 興奮被忽視、想法被否定也影響人際關係 孩子在與弟弟妹妹說話時，有時語氣與指責內容像是縮小版的大人，乍聽之下吵架時的用句怎麼還有點熟悉？黃閎新心理師指出，雖然大人可能覺得「孩子學大人罵人」很可愛，但其實孩子只是複製了家中的衝突模式，還沒能分辨其中的分寸、強度或情境差異。 不少孩子放學回家，興奮地想向家長展示自己的作品、模型或考試成果時，結果遇到大人太忙太累，只能匆匆帶過。黃閎新心理師提醒，大人的回應容易讓孩子誤以為「自己的興奮不重要」，漸漸地在人際裡會變得較少主動分享，也不太肯定別人，更難自在地接受稱讚。 第三種情況則發生在日常決定上，大人看起來好像提供開放式選項，詢問孩健康醫療網 ・ 18 小時前 ・ 1
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝
這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 48
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 1 天前 ・ 10
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 45
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 9 小時前 ・ 55
2025全台最夯遊樂園景點TOP10排行榜出爐 第一名竟有324萬人去過！｜【旅遊攻略】
根據交通部觀光署觀光遊憩據點資料庫2025年1月～9月按縣市及類型及遊憩據點交叉分析統計數據顯示，全台最受歡迎的遊樂園景點是義大世界，到訪人數3,649,501人次，第二第三名分別是麗寶樂園、尚順育樂世界，一起來看全台遊樂園熱門景點有哪些！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前 ・ 發起對話
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 107
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 10
粿粿傳談定百萬離婚費！要求「范姜彥豐不咬王子」
明星夫妻檔范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）的婚變延燒一個多月，今（5日）傳出重大進展。據悉，兩人經過協商，談好百萬贍養費，粿粿還要求范姜彥豐簽下離婚協議後，不再出面咬王子（邱勝翊）。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 67
明急凍12度！下週冷空氣再襲 「這區」雨下到一片紅
今（4）日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，今明2天有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 95
日本大賽MVP「完全不想」打WBC！直言點出「這一原因」
體育中心／綜合報導WBC世界棒球經典賽明年三月將正式點燃戰火，各國參賽選手陸續表達意願，不過日本職棒生涯累積275轟重砲同時也是上屆經典賽的奪冠班底卻有不同想法引起討論。FTV Sports ・ 3 小時前 ・ 10
高市早苗稱「尊重台灣屬中」！民進黨回應了
[NOWnews今日新聞]高市早苗昨（3）日公開重申，理解並尊重1972年《日中聯合聲明》內容，該聲明內容則指台灣是中國一部分，和最初「台灣有事論」說法不同，被網友解讀為「支持台灣是中國的一部份」。對...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 143
房子登記名下就安全？「賭鬼爸偷賣房」警世錄：4種文件連家人都不能給
房子有可能會被偷賣，甚至是莫名其妙被過戶嗎？一名網友日前表示，他購入一間房屋後，就被要求房屋權狀要交給家人保管，卻發現家人竟想把房子偷偷賣掉，為此請教廣大網友該如何是好。針對這類不動產糾紛問題其實並不罕見，甚至是曾發生在台灣、號稱「台版地面師」的不動產詐騙事件，究竟原PO要如何避免憾事發生，不少人也紛紛給出建議。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 16
男子露營「以為被蟲咬」雙手長滿紅斑 問AI回答：你得梅毒了
一名年輕男子大約１個月前開心去露營，但露營回家之後身體開始出現紅斑，他自行買藥膏塗抹沒有效果。在走投無路之下，他突發奇想把症狀描述給 AI 聽，沒想到 AI 竟然回他：「手掌出現不痛不癢的紅斑，要小心是梅毒（Syphilis）。」男子大驚，急忙到醫院看診，抽血報告一出，還真的確診是梅毒！鏡報 ・ 5 小時前 ・ 1
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
入冬最猛降溫！挑戰「大陸冷氣團等級」 這天最凍剩10度、連4天好冷
入冬後最強冷空氣來襲！天氣風險分析師薛皓天指出，下週末起北方系統增強，中層以上有槽線通過，帶動底層東北季風南下，預估影響時程從下週六至下週二，夜間至清晨時段氣溫低，這波可能是入冬以來最強冷空氣，有機會達到大陸冷氣團等級。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1
新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市府地下停車場，竟然變成公務員的約會甚至發生性關係免費摩鐵嗎！？市府某局處的兩名已婚的男公務員及女約僱人員，爆出長達10年不倫戀，而且5、6年都躲在地下停車場轎車內偷約會，甚至多次發生關係！直到去年兩人關係生變，女方一怒之下對男方提告性侵，整起事件才曝光。平日下午，新北市府專用的地下停車場，公務車進進出出，員警忙著指揮，作為新北市的門面，維安當然是滴水不漏，但現在爆出市府的兩名公務員，把地下停車場當成摩鐵，天天約會。民視記者馬聖傑：「這兩名已婚的公務員，從2014年開始發展出不倫戀，兩人多次利用午休時間，在地下停車場共進午餐順便約會，沒想到最後兩人感情生變，女方指控男方性侵整起事件才曝光。」新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）即便是午休，也是上班時間，公共空間這麼做，眾目睽睽下，難道都不怕被發現嗎？據了解，這兩人過去任職同單位，逐漸熟識，5、6年前，男方開始以談公事為由，邀女方前往地下停車場，到他的轎車內共進午餐，並開始交往，多次在地下停車場發生關係！兩人分手後，女方認為被對方性侵告上法院！檢方調查後大翻盤，發現雙方頻繁在車上發生關係至少超過5年，兩人幾乎每個上班日的中午，都會到市府停車場車上見面，認定男方並沒有違反女方意願，以犯罪嫌疑不足作出不起訴處分。新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）民眾：「違背善良習俗那確實是有點誇張，不顧及公共（空間）的底線。」民眾：「蠻誇張的如果是他們上班時間，這樣子不太好。」負責停車場管理的秘書處說，平常巡檢只針對車輛是否按規定停放，兩人行為屬於私領域部分，秘書處並不知情，未來對於停車場將會加強巡檢。市府停車場淪為公務員約會場所，話題勁爆，也真的讓民眾大開眼界。原文出處：新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清 更多民視新聞報導逾40萬元債務喬不攏 汽車美容店大亂鬥警逮7人爸爸走了沒錢葬 75歲男險被女網友騙1萬元台中惡煞持槍闖泳池朝6歲童扣扳機 辯「無法控制身體」下場曝民視影音 ・ 1 天前 ・ 161