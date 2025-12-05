夫控妻「冰箱酸臭、山藥放爛爬牆」 求離婚卻吞敗法官：僅屬個人習慣

夫妻結婚10年上法院鬧離婚，法官判決結果讓人吃驚。示意圖

桃園一對夫妻結婚10年卻淪為怨偶，丈夫阿峰（化名）向法院訴控訴妻子大妮（化名）「衛生習慣差、嚴重囤物癖、欺壓婆婆」，會把過期兩三年的食物塞滿冰箱、奶瓶不洗、尿布丟浴室等，甚至曾當著孩子的面罵婆婆「大摳呆、短腿的豬」，讓阿峰倍感心寒，向法院訴請離婚，但桃園地院審酌全案後，上月19日判決駁回，阿峰敗訴，還得自己負擔訴訟費。

「婚姻是愛情的墳墓」這句俗語完全體現在阿峰與大妮這對怨偶身上，判決指出，兩人於2015年結婚，育有一雙子女，妻子年收入較高，雙方約定共同分擔房貸與家庭開銷，但妻子卻在懷第二胎後拒絕付房貸，只負擔每月2500元的社區管理費及孩子的奶粉、尿布費用，還在外誇口「都是我在養家」阿峰痛陳，家裡的水電、瓦斯、三餐、保母費等都落到自己一人身上。

阿峰還指控大妮有「嚴重囤物癖」，冰箱塞滿放兩三年以上的生鮮與即期食品，都已發臭難聞；衣物在潮濕角落堆在發霉生蟑螂，浴室地板散落頭髮、兒童尿布、廚房玻璃杯摔碎不收，甚至連陽台水果都爛到長蟲、山藥爛到發根「爬牆上天花板」

讓阿峰難以忍受的還有，去年7月，大妮帶著孩子到宜蘭過夜，竟將吃剩的食物放在車內多日，引來整車螞蟻，卻照讓孩子搭乘，完全置之不理。

育兒部分，阿峰控訴大妮為了讓孩子不哭，竟把化妝品粉餅給幼童玩，地上還常出現破碎粉餅；又常把藥品瓶罐讓孩子隨手抓。

然而，壓垮阿峰的最後一根稻草在於，大妮經常在孩子面前羞辱自己與母親，惡言包括「廢物、流浪漢、胖子、小氣鬼」、「「豬、肥豬、大摳呆、短腿的豬」，孩子還會在事後安慰阿嬤「我沒有認為妳是豬」，身處在長期對立的家庭，讓年幼的孩童開始出現憂鬱傾向，曾說出「想死、覺得人生好累、想殺死媽媽」等負面語句。

以上事蹟，讓阿峰覺得婚姻難再維持，向法院訴請離婚，不料卻出現令人意外的結果，法院認為，阿峰提出的多數情節，包含囤物、家務習慣差、車內未清理食物等，雖然確實會讓人不舒服，但多屬「個人生活習慣」範圍，還不到法定離婚的程度。

育兒部分，法官認為，事證多由阿峰片面提出，缺少客觀證據，且多屬「教養觀念不同」範圍，尚不構成虐待、重大危害。

經濟部分，法院指出，配偶間本就可自由協議家用分配，雙方對「誰分擔什麼」的意見不同，不等於重大過失，也未證明妻子惡意逃避義務，法官認定這類爭議屬「婚姻摩擦」，不是法定離婚理由。

最後，法院表示，丈夫多年來仍與妻子共同生活、育兒，是直到近年才提出離婚，顯示婚姻關係未達到完全無法維持的程度，故判阿峰敗訴，且須負擔裁判費用。



