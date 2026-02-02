夫欠債、改名、人間蒸發 妻辦子身障補助 驚見夫「金蟬脫殼」躲越南

南投一名女子辦子女身障補助時，驚見丈夫「金蟬脫殼」改名躲越南。示意圖。取自免費圖庫Pixabay

南投一名女子與丈夫結婚近30年，原以為丈夫只是長年在國外工作，不料男方自2019年起不僅拒付生活費，更在積欠大筆債務後私自改名、潛逃越南，讓債主找上門討債。女子直到為了替身障子女申請生活補助，去戶政事務所申請戶籍謄本時，才驚覺枕邊人早已改名並出境，女子心碎向法院訴請離婚。南投地院審理後，認定這段婚姻「名存實亡」，判准離婚。

這起宛如懸疑劇的離婚官司，女方與丈夫於1996年結婚，原本感情融洽，男方每三個月會返家同住，每月也會定期匯入3萬至5萬元不等的家庭生活費，足以支應開銷。然而，這樣安穩的日子在2019年戛然而止。

據悉，男方疑因工作不穩、收入驟減，不再回南投住處，也停止支付生活費。更令女方心驚膽顫的是，家裡開始接到討債公司的催債電話，原來男方在外積欠大筆債務，卻將爛攤子留給妻兒承受。2024年3月男方的手機突然變成空號，徹底人間蒸發，女方無奈之下只能向警方報案尋人。

最令女方崩潰的轉折發生在2025年，當時她為了替患有身心障礙的子女辦理生活津貼，前往戶政事務所申請戶籍謄本，不看則已，一看驚覺男方竟然在未告知家人的情況下，私自更改了姓名。

這宛如「金蟬脫殼」的舉動讓女方再次報警，最後由高雄市警方查出，這名已經「改名換姓」的男方，早在2024年底就已經從高雄機場出境前往越南，徹底拋棄台灣的家庭。

法院審理時，兩造的女兒也出庭作證，語氣中盡是無奈。她感嘆，自己對父親的印象僅停留在幼稚園時期，國小二年級之後，父母就因為父親出國工作而分居，她一直跟著媽媽住在外婆家，「他（父親）出國後就沒有住在一起了」。

南投地院審理後認為，男方自2019年起即未盡扶養義務，且為了躲債不惜改名、潛逃出境，雙方已逾3年未曾聯絡。雖然法官認為「惡意遺棄」的部分證據不足（因妻子未曾訴請履行同居義務），但審酌兩造婚姻已產生重大破綻，客觀上已達任何人處於同一境況都會喪失維持婚姻意願的程度，因此依據《民法》第1052條第2項判准離婚，結束這段有名無實的30年婚姻。



