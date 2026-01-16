夫稱越籍妻「學歷造假」還說找「老弱病殘」賺錢快 心寒訴離獲准

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣一名男子阿峰(化名)近來稱，透過仲介在2020年迎娶印尼籍妻子妮妮(化名)，將迎來婚姻嶄新生活，不料妮妮曾因曾持不實文件申請簽證遭禁止入國，阿財苦等4年後妮妮解禁來台相聚，但發現學歷從「大學畢業」縮水成「國中程度」，且時常離家。阿峰更稱，曾聽見妮妮與同鄉閒聊語出驚人「嫁台灣人要挑老弱病殘，才拿錢快！」，故趕緊聲請離婚。苗栗地院法官審理後，認定這段婚姻已無信任基礎，判准離婚。

判決書指出，阿峰主張妮妮因曾持不實文件申請簽證遭禁止入國，直到兩人結婚滿4年後才獲准解除管制，阿峰控訴，結婚前仲介、妮妮胞姊聲稱妻子具備「淡江大學中文系」學歷，但他好奇多次想查看畢業證書，妮妮百般推託，直到申辦居留證時，他才發現妮妮僅有國中畢業學歷。

阿峰更說，妮妮解禁入境來台後，1週僅有3天在家，常常往外跑，且妮妮在家也躲在房間不與阿峰家人互動，生活習慣、觀念、個性均不同；阿峰也指控，曾無意間聽到妮妮與同鄉聊天，提到嫁給台灣男人要找「老弱病殘」，才能快速獲得財富令他心生恐懼。且妮妮自2024年6月間由不明男子開車載離住所，後來才得知妮妮在外租房且找到工作。

法官認為，妮妮審理期間並未到場、也未提出書狀爭執，且無返家同居意願；阿峰也拿出文件佐證。法官審理後認為2人感情破裂，婚姻基礎動搖故准許離婚。

