夫肉身護妻按鈴求救無效！ 東京三溫暖火災2網紅喪命

日本東京一間高檔三溫暖會館發生大火，一對年輕夫婦喪命。警方證實。這對夫妻都是美容業的網紅，經常拍片分享他們的專業。而且調查發現，這對夫妻在起火後，曾經按下緊急求救按鈕，沒想到並沒有發揮功能。

日本東京美容業網紅夫妻松田政也與陽子在高級三溫暖不幸身亡。（圖／IG @good_by_graycolor_masayan）

一場發生在日本東京高檔三溫暖會館的大火，奪走了一對美容業網紅夫妻的生命。這對36歲的夫妻分別是美髮網紅松田政也及美甲網紅松田陽子，兩人在火災現場被發現時，松田政也疑似用自己的身體保護妻子。更令人痛心的是，調查發現夫妻在危急時刻曾按下緊急求救按鈕，但因配電箱未開啟，求救系統未正常運作，導致兩人無法逃生。

廣告 廣告

日本東京赤坂一家主打「大人隱密空間」的高級三溫暖會館於15日傳出火警，造成一對夫妻喪命。死者身分確認為36歲美髮男網紅松田政也及其妻子美甲女網紅松田陽子。松田政也在東京經營美容院，以白髮染髮技術聞名，是業界備受尊敬的專業人士。美髮男網紅同業好友星野晃希表示，松田政也不只對客人，對所有相關的人都很珍惜，他想要幫顧客消除煩惱。

根據NHK報導，這對夫妻被發現時位於出入口附近，松田政也倒在陽子身上，疑似是在保護妻子。兩人身上雖然只有輕微燒燙傷，送醫後仍不治身亡。調查顯示，包廂內的緊急按鈕上有按壓痕跡，但當天連接緊急按鈕的配電箱沒有開啟，警方研判緊急求救系統沒有正常運作，導致兩人無法開門逃生而喪命。律師小林晃指出，隨著三溫暖的興起，出現了私人桑拿等新型三溫暖，但目前還沒有針對新型三溫暖的法律規範。

這家三溫暖店三年前以旅館業取得許可，僅依旅館業法進行檢查，而其中並沒有包含緊急按鈕的相關規定。這種新型隱私三溫暖缺乏明確規範，警方仍在釐清是否有過失致死的嫌疑。現場搜查持續進行中，搜查相關人員表示，火災當時夫妻倆的狀況越來越清楚。警方將進一步調查火災原因及相關責任歸屬，以釐清這起悲劇的完整真相。

更多 TVBS 報導

日三溫暖奪命真相！門把被拆、按鈕沒反應 夫「肉身護妻」疊屍

東京高級三溫暖傳火警！死者身分曝光 美業網紅夫妻雙亡

火好旺！ 男狂加料、米酒 羊肉爐整鍋「起火發爐」

高雄塑膠工廠大火延燒！ 隔壁「國巨」三廠被迫提早下班

