夫護孕妻「勒死小偷」 家屬討700萬鉅款！法官判：防衛過當

社會中心／倪譽瑋報導

多年前何姓男子為保護孕妻而勒死小偷，遭對方家屬指控下手太重。（圖／資料照）

張文在馬路上丟煙霧彈、隨機砍人，網友們好奇提出「如果開車撞死他會有什麼法律後果？算不算防衛過當？」成討論焦點；不少人回憶起9年前的案子，當時一位何姓男子見到小偷闖入家中，為保護懷有身孕的妻子而將對方勒死，高等刑事法庭認定何男正當防衛過當，依過失致死罪判刑2月，可易科罰金6萬；而小偷的家屬向何男求償700萬，最後是判賠64萬。

9年前勒斃歹徒案 保護妻子被法官判有罪

回顧勒斃歹徒案，2014年，海軍陸戰隊退伍的何姓男子在家中，見到有販毒及強盜前科的47歲張姓男子闖空門行竊，為保護已懷孕8個月的妻子，何男便扣頸壓制張男；警方趕到現場時，張男已被勒到神智不清，送醫搶救後不治，何男以過失致死罪移送法辦；張男家屬指控，對方下手太重「有必要把他打死嗎？」

2016年5月一審判決出爐，法院認定何男防衛過當，依過失致死罪判刑3月；再經上訴後，二審台灣高等法院認定，何男見張男臉色發黑、全身癱軟卻還不鬆手，已屬防衛過當，還是判他有罪，但酌減刑度改判刑2月、緩刑2年，得易科罰金6萬，全案定讞。

在民事方面，張男家屬向何男民事求償700萬，最終法院判何男得賠64萬，他對此表示不服，一定上訴。最終在2018年，何男與張男家屬和解、支付賠償金。

張文案「若開車撞死凶嫌會怎樣？」律師看法曝

回到張文案，如果開車撞死他，是否要負刑事責任？律師顏紘頤提出，這都是事後往回看才能知道的事，在事發當下，只是看到一個人在路中央向四方丟煙霧彈，「怎麼知道他下一步要殺人？」大家都知道如果「防衛過當」會判刑，如果想助人卻讓自己身陷囹圄，「這叫大家怎麼敢下定決心撞下去呢？」

不過，張文行為是真真切切殺傷人命的現實不法侵害，「所以當時如果撞死他，應該也不算防衛過當，或誤想防衛（例如在拍戲，結果把它當作真的凶殺案）。」但這也點出另一難題：被害人在保護自己時，還要擔心動輒得咎，顏紘頤提出，「是否只能對現實不法侵害才能反擊？若判斷基準改成，不得以超出防衛自己的程度反擊來犯暴力，是否會比較好一點？」

什麼是防衛過當？眾人嘆：不易釐清

顏紘頤的看法引發討論，不少網友直言，要判定正當防衛確實複雜，「因為對方還沒傷害你，你只能等著，結果台灣人對待這樣的事件非常冷漠」、「有人覺得『先下手比較安全』結果是衝突被提前暴力化。」對於勒死小偷案，眾人則有不同的意見，一派認為何男行為合理「當人被嚇到時，反應都是如此」、一派認為太過了「當制服人時，就無需取其生命」。

