夫鎖定弱勢少女性侵挨告！社工妻還幫查偵辦進度 皆2大過免職

高雄市衛生局心理衛生中心執行祕書何建忠，2023年曾獲衛福部「強化社會安全網績優督導」表揚，近日卻傳出涉利用職務之便，鎖定弱勢未成年少女性侵，高雄地檢署近日偵結起訴，求刑10年6個月，檢方另也查出何建忠於社會局任職的妻子，案發後洩漏警方偵辦內容，目前兩人都被記2大過解聘。

42歲何建忠身為高雄市衛生局心理衛生中心苓雅分區最高主管，主責維護心理健康、自殺、家暴、兒虐、性侵害、精神疾病等高風險個案管理，卻利用公務系統過濾篩選個案，鎖定一名16歲少女，並藉機約出少女性侵，事後還試圖塞錢佯裝成性交易，少女提告後全案曝光。

檢方調查還發現，何建忠妻子於社會局家庭防治中心任職，在先生遭提告後，同樣利用職位查詢案情內容及警方偵辦內容，並洩漏給何。高雄地檢署偵結，依加重強制性交及違反個人資料保護法等罪嫌起訴何男，並具體求刑10年6個月。

對此，高雄市衛生局表示，對任何違法行為絕不姑息，案發知悉第一時間，已於去年8月9日召開考績會，因情節重大予以2大過，並於8月11日終止契約解聘；社會局也表示，何妻因洩密案遭記2大過解聘，另因何男違反兒少法，處最高60萬元罰鍰，並公告姓名，另違反社會工作師法，已請高雄市社工師懲戒委員會審議，最重可處廢止執業執照、廢止社會工作師證書等。

