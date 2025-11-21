夫閃兵遭求刑2年8月 柯佳嬿首公開露面「揭坤達近況」

柯佳嬿與坤達（右）2017年底結婚。（翻攝自柯佳嬿臉書）

前偶像團體「Energy」成員坤達認閃兵，遭新北檢起訴包含他在內等12人，均被求刑2年8月，消息曝光後掀起高度關注。坤達的老婆柯佳嬿一舉一動備受關注，今（21日）出席活動時，首度親自回應。

柯佳嬿在老公坤達閃兵風波後首度公開露面，今現身新作《如果我不曾見過太陽》二部曲訪問，被問到丈夫相關問題，柯佳嬿低調表示「目前心情還好」，並透露坤達因這件事情，「他現在正在面對也正在反省，我就是陪他」。

至於是否知情坤達沒有當兵一事，柯佳嬿則露出尷尬微笑，表示「我當然不知道他沒當兵」，透露新聞出來才知道，也再次強調「沒有收到傳票」，受訪期間似乎為了化解尷尬，柯佳嬿開玩笑暴雷，「好啦！我跟曾敬驊有吻戲」。

