夫「心情不好」殘忍殺妻！鄰居揭兩人互動：前一天不對勁

一名64歲男子殺害56歲妻子後自行投案。（圖／翻攝畫面）





桃園市中壢區17日發生一起恐怖兇殺案，一名64歲緬甸華僑李姓男子持鈍器、利器殺害56歲羅姓妻子，隨後自行到派出所自首，附近鄰居表示，案發前一天曾聽見兩人激烈爭吵。

鄰居表示，這對夫妻育有兩名子女，約2、30歲，其中一人據說在台中求學，女兒則與父母同住。但這家人平時鮮少與鄰里互動，看到人也不會主動打招呼，鄰居僅知道他們住在大樓哪一層，並無深交。

對門鄰居阿公表示，夫妻倆似乎已爭執一段時間，「可能是吵很久，情緒累積才會出事」，事發後法醫、員警都到場，還被暫時阻止回家。

另一名鄰居則說，案發前一天曾聽到兩人爭吵，妻子喊得很大聲，與平時的狀況完全不同，對於為何會突然爆發致命衝突感到難以理解。據了解，李男過去沒有通報家暴紀錄，上個月才剛退休，兩人的女兒得知噩耗後驚嚇不已，至於殺妻的具體理由還需要進一步調查釐清。

回顧案情，17日李男一早起床，還問羅姓妻子要吃什麼早餐，但兩人在客廳時突然發狂，李男掐住妻子脖子不放，再拿起鈍器打破妻子頭顱，腦漿瞬間噴濺整個客廳，李男接著還拿利器砍殺妻子，十分殘忍。

李男表示，他當時只是心情不好，目前因涉犯殺人重罪，涉及死刑、無期徒刑或十年以上徒刑，且有逃亡之虞，桃園地院已裁定羈押。





