夭壽！假檢警詐團聯手貸款仲介 騙抵押33筆房產行騙逾2億

〔記者陳建志／台中報導〕刑事局中部打擊犯罪中心分析相關情資，發現有詐騙集團結合地政士、貸款仲介，以假檢警手法詐騙，除騙取戶頭現金，還唆使民眾將房產抵押貸款，共有10位民眾，被騙抵押33筆房屋、土地貸款1.5億，再匯入詐團指定戶頭，連同現金被騙2億多元，今年7月起檢警發動數波搜索，逮捕仲介貸款的廖女和車手共10人，依涉嫌詐欺等罪嫌移送法辦。

刑事局中打發現有假檢警詐騙集團，結合地政士、貸款仲介行騙，報請台中地檢署指揮，與台中市警局第六分局、台北市警局萬華分局、台南市警局刑大等單位共組專案小組進行偵辦，發現該詐騙集團先以假檢警的方式謊稱民眾涉案要監管帳戶，指使民眾將帳戶存款匯到指定帳戶。

詐團接著再詢問民眾是否有土地、房屋，謊稱也涉案要一併監管，並指示被害人聯繫中部地區某仲介貸款公司，由該公司易姓(45歲)貸款仲介，收取被害人自然人憑證，以憑證查詢盤點被害人名下財產及不動產後，再由仲介廖女(60歲)協助辦理不動產抵押貸款，並轉出貸款所得款項到詐團指定帳戶。

檢警發現，共有10位民眾被騙，抵押33筆房產，貸款1億5450萬元，連同帳戶內現金，總共被騙走2億多元，廖女則賺取613萬8000元的仲介費。

檢警經蒐證完成，今年7月起發動數波搜索，在台北市和桃園共拘提逮捕廖女(60歲)、易男(45歲)等4名貸款仲介，還有6名車手，共10人，查扣現金新台幣114萬7900元、自然人憑證247張、手機13支及被害人借貸資料等證物，訊後將廖嫌等人依詐欺等罪嫌移送台中地方檢察署偵辦，並提醒民眾不要隨意將自然人憑證交付他人，才不會讓自己的個人隱私、財產的狀況曝光。

