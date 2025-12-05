夭壽！小貨車載廢油一路滴 害4騎士犁田

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三民區覺民路與禮民路93巷口，昨(4)日發生4名機車騎士因路上出現大片油漬，連續打滑自摔車禍，警方調閱監視器發現，事發前有1輛疑似載運廢油的小貨車行經並滲漏油污導致，最高可處2萬7000元罰鍰及吊銷駕照。

三民二分局民族所指出，昨天下午3點15分左右接獲覺民路與禮民路93巷口交通事故，經查，一自小貨車沿覺民路往東行駛時，行經該彎路時，因裝載貨物滲漏不明液體，導致謝男(27歲)、莊女(22歲)、劉男(24歲)及朱男(34歲)等4名機車騎士行經路口處時打滑自摔，造成謝男等4人手腳擦挫傷，送醫治療後無大礙，現場通報環保局清潔人員到場清除路面污漬避免再生事故。

廣告 廣告

經警方調閱沿線監視器，已掌握涉案車輛相關資訊，後續將通知肇事嫌疑人到案說明並依刑法第185條之4肇事逃逸罪嫌移請臺灣高雄地方檢察署偵辦。

警方初步研判小貨車駕駛所載貨物滲漏油污致騎士滑倒受傷，且肇事後未停留現場逕行離去，「汽車駕駛人裝載貨物滲漏，因而致人受傷」可處3000至1萬8000元罰鍰、吊扣駕駛執照1年，並責令改正或禁止通行；「汽車駕駛人肇事致人受傷」可處300至9000元罰鍰，「肇事致人受傷而逃逸」可吊銷其駕駛執照，該名肇事駕駛最高可處2萬7000元罰鍰，吊銷其駕駛執照，並責令改正或禁止通行。詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

【看原文連結】

更多自由時報報導

儀器設定被改致鯛魚排誤檢 衛局報案 警連夜帶回關鍵女助理

畫面曝光! 陸軍彰化演練出包 榴彈擊中民宅、樹木也遭殃

苗栗某中學半個月連2起學生墜樓 16歲女學生被發現陳屍校園

鹹粥嬤孫子回來了？ 中國遣返涉詐10台人 名單驚見「黃姓青年」

