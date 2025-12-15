夭壽！新竹禮儀師接辦個別火化卻謊報集體火化賺差價 判刑3月
〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹王姓禮儀師接辦許女死產胎兒殯葬事宜時，得悉許女欲以個別火化方式辦理，他卻借用其他公司名義，向老闆謊稱集體火化，從中賺取差價8千元，新竹地院依背信罪判刑3月。
法官調查，禮儀師王男負責處理生命公司所承接客戶委辦之殯葬相關事宜，去年8月以公司名義接辦許女死產胎兒殯葬事項後，得悉許女欲以個別火化方式辦理，其能從中賺取與集體火化方式處理之差價，竟借用其他公司名義，將案件轉以該公司承接、處理個別火化事宜，並向許女收取2萬1千元火化費用及棺木加大費用3千元、規費4700元，共計2萬8700元。
事後王男對自己公司則宣稱案件係以集體火化方式處理，而在價目表填載不實之集體火化費用「6800元」，因此獲取約8千元利益。
後來王男因故離職交回工作手機，經公司人員檢視手機內容發現有異後，查詢發現案件已火化且非以生命公司名義處理，始悉上情。
法官審酌被告正值壯年，不思循正當管道獲取錢財，竟利用擔任禮儀師處理客戶委託之殯葬事宜時，為謀求一己之私從中賺取差價而為本案犯行，且獲取8千元利益，顯然缺乏尊重他人財產權及誠信觀念，依背信罪判刑3月。
更多自由時報報導
每年增近千人 流浪律師拚接案無底限
獨家》前海巡上校葉瑞璋淪共諜判刑 追討513萬退休金確定
拒台灣人入境、用龍蝦懲罰你！「這國」進口狂瀉逾7成
輕縱車手害慘百姓-1》檢警一直抓法官一直放 車手獲釋火速再詐80萬
其他人也在看
西門町驚見「竊盜集團」？！ 五人包圍一人扒走皮夾
社會中心／馬聖傑、洪國凱 台北報導繼新北九份老街出現竊盜集團，現在連台北西門町也有了嗎？有民眾日前在西門町看青山宮藝閣表演，期間被五名頭戴鴨舌帽的男子團團包圍，雖然當下不覺有異，但民眾回到家後，發現皮夾不見了！回頭查看自己拍攝的畫面，才驚覺包圍他的五人涉有重嫌！現在警方受理報案，要追查這五人的下落。萬華青山宮遶境，現場人山人海，有民眾在西門町觀看藝閣時，高舉攝影器材，意外捕捉到這詭異一幕。只見藝閣上的人，開始丟物品給下面的民眾，此時男子身旁，開始聚集一群戴著鴨舌帽、口罩的男子。1、2、3、4、5，不到幾秒鐘的時間，男子馬上被五人團團包圍，明明現場沒有擠到那麼誇張，這五人瘋狂往男子身上貼，這名男子回家後發現皮夾被扒走了。西門町驚見「竊盜集團」？！ 五人包圍一人扒走皮夾。（圖／民視新聞）事發在台北西門町，10號晚上七點多，男子發文提醒大家要注意，說自己疑似碰上竊盜集團，五個頭戴鴨舌帽的男子，將他團團包圍！過沒多久就鳥獸散，男子事後發現皮夾不見了，懷疑就是當時，不斷靠近他身邊的這五人所為，但畫面沒拍到明顯的偷竊行為，因此暫時不提告。有網友依照畫面分析，說這五人靠近被害人時，其中三人有刻意用肢體碰觸被害人，讓被害人有感、轉移焦點，當身體三個部位，同時明顯感覺到被觸碰時，根本察覺不了其他微小異狀。西門町驚見「竊盜集團」？！ 五人包圍一人扒走皮夾。（圖／民視新聞）西門町派出所副所長許福和：「因五人行跡可疑，警方將持續調閱追查五人行蹤，釐清身分。」萬一真的又是竊盜集團，現蹤人來人往的西門町，恐怕又會引起觀光客恐慌。原文出處：西門町驚見「竊盜集團」？！ 五人包圍一人扒走皮夾 更多民視新聞報導南投禪寺師兄「下藥迷昏師弟」逞慾8次還錄影！色魔師兄竟是高材生桃機第二航廈驚傳竊案！33歲美籍男超商偷泡麵、餅乾 下場曝光禪寺爆師兄侵犯師弟！昔學生集體失聯「黃安妹也捲入」黑歷史全起底民視影音 ・ 21 小時前 ・ 1
逃兵的人最大？屏東男加入詐團被逮 怒嗆「被判30幾年不差這一條」
屏東陳姓男子於2024年4月間服役，並擔任陸軍機械化第三三三旅二兵，同年7月離營未歸，逃兵期間除了四處住旅館、摩鐵外，甚至加入詐騙集團洗錢維生，最後同年8月遭到警方查獲，他甚至怒嗆「我都已經被判30幾年了，我沒差啊」，最後遭法院判處3個月徒刑，可易科罰金。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 6
高雄大寮整排轎車"雨刷被折斷" 警埋伏逮怪客
南部中心／綜合報導高雄大寮81期重劃區，9月份開始，陸續有車主發現，停放路邊的一整排轎車，雨刷都被人惡意破壞折斷，警方為了逮捕這名雨刷怪客，清晨在現場埋伏，果真等到嫌犯再次下手，當場逮人。埋伏員警發現雨刷怪客出沒，正在破壞車輛的雨刷。（圖／翻攝畫面）看到男子又再破壞車輛的雨刷，埋伏員警拍下證據後，立刻衝上前，一行人將男子包圍，他還試圖狡辯，但證據擺在眼前，這名男子就是日前出沒在高雄大寮，涉及多起毀損雨刷案件的嫌犯。今年9月開始，高雄大寮81期重劃區，陸續有車主發現，停在路邊的車輛，雨刷遭人破壞、折斷，前前後後有20多部車輛都受害。附近居民氣憤地說：「沒事糟蹋人啦，不然那個東西也無法賣，也不能怎樣，他就把你弄壞。」「就很過份啊不應該這樣子啦。」居民相當生氣，事後周邊也加裝了監視器，員警為了逮捕這名雨刷怪客，在現場守株待兔，果真等到嫌犯又出手犯案，當場逮人。高雄大寮81期重劃區，今年9月開始，陸續有車輛雨刷遭人破壞。（圖／民視新聞）雨刷怪客，連續犯案，實地回到現場，還有許多車輛，雨刷根本還來不及裝回去，現在終於逮到人，車主總算可以放心高市警忠義派出所所長陳證閎：「隨即上前依現行犯逮捕，已依毀損罪嫌移送偵辦。」據了解，這名72歲張姓嫌犯是當地人，每天都會到附近運動，疑似以破壞雨刷為樂，卻不知道造成多少車主的困擾，現在也遭到法辦。原文出處：抓到了！高雄整排轎車「雨刷被折斷」 警埋伏逮怪客 更多民視新聞報導涉案人落網！沈伯洋帶愛女散步遭「強光突襲」 警：全案已移送北檢酒後中指引爆夜唱血戰！中和好樂迪外凌晨大亂鬥 22警力急鎮場美國布朗大學爆槍擊案釀2死8重傷 台籍博士生「關燈躲桌下2小時」逃過一劫民視影音 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
打工存的錢全沒了 澎科大學生賣貨遭詐騙24萬元｜#鏡新聞
現在的詐騙真的太誇張了！澎湖科大有一名女學生在網路賣貨，沒想到卻被詐騙集團盯上，辛苦打工存下的24萬元，全被騙光，讓她好難過。還有一名70歲老翁，被歹徒以「網路交友」結合「假投資」手法詐騙，指示他寄送20萬元現金，規避查緝。不過，幸好海巡署弟兄執行安檢勤務時，以X光設備發現包裹有異常，跟警方聯手，及時保下了老翁的20萬。鏡新聞 ・ 22 小時前 ・ 1
京華城案一審今開辯！檢方先攻 庭訊全程錄影、柯文哲等9被告到庭
[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導台北地院今（15）日起審理前台北市長柯文哲等人涉入的京華城等案件，正式進入言詞辯論階段，預計為期8個工作天。今傳喚前台北...FTNN新聞網 ・ 50 分鐘前 ・ 發起對話
嫌開太慢猛按喇叭! 馬路變格鬥場 男噴辣椒水被打趴
南部中心／廖錦雄、陳姵妡 高雄報導高雄一名白牌車駕駛疑似載客趕時間，沿路狂按喇叭，結果引來另一名駕駛人不滿，雙方就停在大馬路口吵了起來，最後更引發肢體衝突，嚇得白牌車上乘客，趕緊下車拖著行李離開。白牌車駕駛因為狂按另外一名駕駛喇叭，兩人起口角後就在大街上大打出手。（圖／民視新聞）阿伯拿水瓶一砸，黑衣男子理智線瞬間斷裂，直接出拳狂揍。邊打邊爆粗口，阿伯直接被打趴在地，眼看阿伯倒地，男子還繼續狂踹，其他民眾趕緊上前勸架。當事男子vs.員警：「前面就有很多台機車，他就一定要從最旁邊，在後面一直叭，好好大哥冷靜一點，我就受不了這種人。」馬路上演格鬥賽，全是因為喇叭聲惹的禍，當時都是綠燈，男子開在混合車道，疑似開著白牌車的駕駛，載客開車趕時間，在後面不斷按喇叭，叭到男子火都上來，直接下車大吵，阿伯車上的乘客，急忙下車拿著行李離開。民眾：「不然打老人就是不好，當然把他拉開啊，不然看他一直打哦，不過這種，現在路怒症很多啦。」民眾：「我覺得這樣子的話，在路上這樣發生爭執事件，實在是很不應該，年輕人應該心平氣和，把氣靜下來，去路邊好好的談，不要太激動啦。」男子跟阿伯當場在大街上互毆，起因是因為按喇叭。（圖／民視新聞）兩人下車後，越吵越兇，阿伯還對男子噴辣椒水跟砸水瓶，徹底把男子惹毛，才會當街對阿伯揮拳。警方vs.當事阿伯：「你身上有沒有受傷，有啊我臉啊，要不要請救護車來給你看一下，來我們過來這邊好不好，我自己去驗傷好了。」高市警新興分局中正三路派出所副所長譚龍翔：「雖雙方表示暫時不提告，惟兩人鬥毆行為，乃觸犯社會秩序維護法第87條，互相鬥毆，後續依法偵訊後由分局裁處，可罰新臺幣18000元以下罰鍰。」即使兩人不打算提告，但鬥毆最高可罰1萬8千元，按個喇叭上演全武行，把馬路變格鬥場，雙雙掛彩，也讓路過民眾，全部看傻。原文出處：嫌開太慢猛按喇叭！ 馬路變格鬥場、男噴辣椒水被打趴 更多民視新聞報導街頭拳擊賽上演! 女遭酒客推倒 男友反擊打趴3女酒友翻臉！新店男借錢遭拒惱羞 當眾上演「格鬥互毆」全武行新店男子欠錢鬧事! 搬光弟弟家挨告 大街上演「拳擊擂台」民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
惡作劇! 駕駛開車「持水彈槍」掃射嬉鬧恐觸法 警火速逮人
社會中心／綜合報導新北市八里區，出現一名男子邊開車，邊拿出水彈槍，沿街開窗朝路人射擊，一旁副駕駛座的女子，非但沒有阻止，甚至不停起鬨，還把惡搞影片紀錄po網，挨酸犯罪還留證據，網友同時呼籲警方抓人，短短一天警方火速逮人，以公共危險罪依法送辦。水彈槍連發，直接朝窗外馬路射擊，駕駛一手開車一手拿水槍，沿街朝路人發射水彈。發現路人在看，一度還愣了一下，一旁副駕駛座的女子，透過手機紀錄惡搞瞬間，更不忘提醒駕駛，要記得填充水彈。網友對於兩人把影片po網的行為，大酸犯罪了還幫自己保留證據，質疑駕駛是不是沒繫安全帶，擔心萬一亂射，射到眼睛怎麼辦，詢問警察可以請他們到案說明嗎。非本案律師李育昇表示「開車時對外噴射水槍，極容易影響到附近的騎士或行人，導致民眾受到驚嚇，甚至發生交通危險，如果情節嚴重，還會涉犯刑法的，妨害公眾交通往來安全罪，以及恐嚇危害安全罪，合併要處五年以下的有期徒刑，拘役或一萬五千元以下罰金。」影片中男子和女性友人嬉鬧 網友喊話警察叔叔應將駕駛傳喚到案（圖／奇脆物語threads.meme.story）根據了解，一般而言，水彈槍的水彈，成份為吸水樹脂，泡水膨脹成凝膠球，撞擊破碎後會成細小碎末，有效射程約25公尺，看似不具殺傷力，但男子涉嫌沿著新北市八里區街道掃射，恐怕觸犯公共危險、以及恐嚇危害安全，外加違反社維法，甚至危險駕駛。八里所副所長吳慶昌表示「本案疑似涉嫌公共危險罪，違反社會秩序維護法第65條第3款，無正當理由攜帶類似真槍之玩具槍，而有危害安全之虞者。」影片上傳短短一天 警方火速逮捕２４歲蔡姓男子到案（圖／奇脆物語threads.meme.story）網友呼籲警察抓人的聲音，警方也聽到了，不到一天，火速逮捕24歲的蔡姓男子到案，同時查扣水彈槍一把，同行女性友人，把嬉鬧影片高調PO網，果然成了犯案鐵證，駕駛這下進了警局，恐怕笑不出來。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：惡作劇! 駕駛開車「持水彈槍」掃射嬉鬧恐觸法 警火速逮人 更多民視新聞報導招生系統有漏洞? 準台大生"放棄錄取"竟是被同學惡搞3少年玩「踢門挑戰」 屋主「持槍防衛」結局曝光惡搞! 火鍋店鍋子遭燒乾"焦黑全毀" 4高中生闖禍落跑民視影音 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
假取貨真偷竊! 女鑽入超商自助區偷包裹被逮
地方中心／陳崇翰 陳孟暄 胡崇恩 基隆報導基隆一家超商，近日連發生包裹遭竊事件，一名女子利用網購貨到付款方式，留下假名字以及假電話，多次從自助取貨櫃中直接取走訂購的高價手機等商品，昨天再度犯案時，被店員發現，當場報警逮人，結果員警還在她身上搜出毒品，立刻將她移送法辦。身穿白色帽T的女子，站在超商取貨櫃前東翻西找，還時不時回頭確認店員沒有注意，下一秒，迅速將包裹塞進自己的購物袋。貨到不付款真偷竊！ 女鑽入超商自助區偷包裹被逮...還持有毒品。(圖／民視新聞)行徑鬼鬼祟祟，還假裝沒找到包裹，女子若無其事走出超商，沒想到她早就被盯上，一走到門口，就被店長當場攔下新富里里長 莊紫濠：「我看一下，應該不是我們里內的人，是外地來我們這邊偷的，我來的時候她正好正在行竊，被我看到」。貨到不付款真偷竊！ 女鑽入超商自助區偷包裹被逮...還持有毒品。(圖／民視新聞)事發就在基隆八斗子這間超商，19歲的陳姓女子，在網路上訂購高價iPhone手機，利用超商自助取貨機制，未付款就拿走商品，第一次得手後食髓知味，再度犯案，這次被逮則是訂購iPhone17，讓店家損失高達上萬元。新富里里長 莊紫濠：「這次抓到他的時候應該是第四次，他是用就是在網路上買，價格昂貴的東西，然後就是用一個假名字，然後來這邊就直接偷取，沒有去直接去櫃台付錢，就直接離開了，那麼店家可能會負責賠償，大概要賠五六萬」。貨到不付款真偷竊！ 女鑽入超商自助區偷包裹被逮...還持有毒品。(圖／民視新聞)第二分局八斗子分駐所所長 陳志峰：「本所於13日中午巡邏時獲報，轄內超商發生竊盜案件，警方隨即到場處理，當場查獲涉案女子及贓物，並於其身上查扣第二級毒品及相關器具」。陳女當場被逮，這回穿著和手法都與前次行竊時相同，而警方還在她身上搜到毒品，並依竊盜罪及毒品危害防制條例，將她移送偵辦，把超商自助取貨、當成自助行竊，其實一舉一動全都被監視器錄下，罪證確鑿。原文出處：貨到不付款真偷竊！ 女鑽入超商自助區偷包裹被逮...還持有毒品 更多民視新聞報導高雄山區工寮藏「製毒廠」 警破獲市值億元「喵喵」毒品、逮3嫌黃安突回台灣再拍片喊「台灣省」！下秒忘情囂張1舉動恐又觸法超商涼麵「隱藏吃法」大曝光！7年內行人首吃就嚇爛民視影音 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
超跑巷爆砸酒瓶！信義猴群「喜錄犯罪證據」 警方出手了
位於台北市信義區的超跑巷，因酒吧林立，時常會有不少超跑停放聞名，不過消費者幾杯黃湯下肚，就會做出一些脫序行為，最近有民眾就紀錄到，兩名男子不明原因在超跑巷內朝馬路狂砸酒瓶，企圖讓車子輾過爆胎，離譜行徑在網上曝光，現在警方也要出手了。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
醉漢持利刃追！2高中生機靈躲國小保健室保住一命
屏東縣 / 綜合報導 一名45歲曾姓男子，昨(13)日中午喝完酒後在屏東鬧區遊蕩，接著看到2名高中生竟拿出預藏利刃追上去，他邊跑邊揮舞更揚言要砍殺他們，嚇得兩人趕緊跑進鄰近國小，一人往二樓逃一人則是躲進保健室避難，警方短時間到場將人制伏，第一時間嫌犯供稱，誤以為對方是債務人，後續製作筆錄時又避重就輕說是要到校園內上廁所，家長接獲通知趕赴警局，看到嫌犯絲毫沒有悔意，因為家長說與他對視時， 曾男 眼神仍相當凶狠，據傳，嫌犯有前科，而且不是第一次這樣做，因此家長決定提告到底避免發生任何憾事！大批警力趕到現場將男子團團包圍，只見他神情恍惚蹲坐在路邊，其實他稍早前，剛凶狠的持利刃追兩名學生，還一路追進國小內。家長邱先生說：「他追著小孩子的時候，其實他有說要把小孩子砍死，當下他的手就是有揮動，就是殺人的動作這樣子就對了。」寶貝兒子差點遭遇不測，做家長的既心疼又氣憤，因為昨日邱姓高中生和同學在屏東仁愛路上等待友人，結果看到可疑男子騎車靠近他們，驚覺異狀準備離開之際，45歲的曾姓男子突然拿出預藏利刃，邊追趕邊揮舞，致人於死意味濃厚，兩人一路逃往國小躲藏。由於進門後就可見保健室，這也成為保命之處，校安人員當機立斷，引導大家入內並將門上鎖避難，體型壯碩的邱姓同學也用身軀把門給頂住，避免被破門攻擊。過程，他們看見嫌犯在外徘徊搜尋目標。家長邱先生說：「國小的幼童很多，隨便拉一個都不得了，我到警局的時候我有故意的用我的眼睛，去對視他的眼睛，就是他還是很凶。」其他家長說：「多少會有點擔心啦，應該是慣犯了啦，(之前聽說)拿利刃在路邊亂吼亂叫，推測應該是同一個人啦。」45歲的曾姓男子這回酒後做出攻擊行為，而根據了解，他疑似是地方治安問題人口。落網後，供稱對方欠錢才會犯案，結果製作筆錄時，又說是要到學校上廁所，說詞反覆，令警方相當頭痛。屏東分局副分局長張俊福說：「員警在3分鐘內到場，全案訊後依法移請屏東地檢署偵辦。」幸好這回2名高中生機靈拔腿狂奔，到人多的地方求救，才保住一命，由於整起事件也攸關學童安全，現在家長決定提告到底。 原始連結華視影音 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
才涉洩密遭押又爆案外案 警手機疑存「私刑」畫面
新北市 / 綜合報導 新北刑大偵一隊鄭姓代理副隊長，日前與另外3名警察，因涉嫌與黑道宴飲、洩露案件情資遭檢調約談，鄭姓副隊長訊後遭羈押禁見！而如今又傳出案外案，檢調人員疑似在他手機內，發現存有私刑毆打人犯的影像，不排除將另案偵辦。而鄭姓副隊長過去曾獲得國家警光獎，辦案績效獲得肯定，但去年因縱放毒犯換情資被調查，沒想到時隔1年多再度被逮。 穿著黑外套的男子，神情凝重走進新北地檢署，他是新北市刑大鄭姓代理副隊長，涉嫌洩密日前遭檢方約談，沒想到又爆發案外案，被約談的4人中，唯獨鄭姓副隊長，訊後遭羈押禁見，他與趙姓偵查員，以及金山分局王姓巡佐，還有中和分局張姓偵查佐，2023年同任職於新北刑大，涉嫌與黑道宴飲，洩露案件情資遭調查。其它3人5到15萬交保，鄭姓副隊長被羈押禁見，調查過程中手機內又被發現，存有私刑毆打人犯的影片，檢方不排除另案調查，穿著筆挺西裝上台領獎，鄭姓副隊長曾獲得國家警光獎，被視為模範警察，後來也考取警大警佐班持續進修，績效獲得肯定，沒想到卻涉入一系列爭議案件。去年10月時任偵查佐的他，因為涉嫌縱放毒犯，以交換槍砲案情資，訊後10萬元交保時隔一年多，又被貪污罪送辦，若涉及私刑毆打，恐怕又多一條罪名。律師李育昇(非當事律師)說：「如果對嫌疑犯來動用私刑，會涉犯刑法的凌虐人犯罪，法定刑是一年以上七年以下的有期徒刑，而本件行為人是利用警察的職權，來進行這個犯罪，還要加重其刑二分之一。」曾經的警察之光，如今被羈押，辦案過程是否妥適，有無涉及不法，有待檢調一一釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
謝幸恩約談後首發聲！ 扯「追殺黃國昌」遭北檢駁斥｜#鏡新聞
前中央社記者謝幸恩捲入民眾黨主席黃國昌「狗仔集團」偷拍案，於11日遭台北地檢署以被告身分約談，訊後無保請回，而12日謝幸恩也發布文字聲明，表示自己沒有逾越法律界線，並指控是檢方一再追問政治關聯，還說：「司法與政治為了追殺黃國昌，真的值得傷害這麼多人嗎？」而北檢也火速以4點聲明駁斥，要求她切勿誤導視聽。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
黎智英案涉香港國安法明宣判 恐被判囚禁終身
即時中心／徐子為報導壹傳媒創辦人黎智英被指控涉嫌違反《港區國安法》案，將於明（15）日宣判。根據外媒報導指出，這場審判歷時156天，備受國際關注，外界將這場審判視為觀察香港司法獨立與新聞自由的重要指標。民視 ・ 15 小時前 ・ 2
母喊1歲子被「邪靈卡到」拋入海…法庭上：我是故意把小孩丟到水裡的
高雄一名長期受身心疾病困擾的女子，於2021年帶1歲8個月大的幼子到海邊散心時，因「孩子遭邪靈卡到」的妄想，竟將親生兒子丟入大海，所幸丈夫及時跳海搭救，孩子僅受輕傷。橋頭地院一審依成年人故意對兒童犯殺人未遂罪，被判有期徒刑3年，但她不服上訴；高雄高分院審理後，認定其具有直接殺人故意，駁回上訴，維持原判。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 7
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 28
習近平國師稱：統一後10年「台北達中國二線城市水平」？陳揮文1句酸爆
中國妄想統一台灣，日前總統賴清德就提到，中共將以「2027年完成武統台灣的準備」為目標，也讓台海局勢再度引發高度關注。有習近平「國師」之稱的上海復旦大學中國研究院院長張維為，12月9日公開在節目中談及對台政策，聲稱「統一後10年內讓台灣達到中國二線城市水平、15年達到上海水平」。對此，政治評論員陳揮文就反問，「大陸的言論自由、新聞自由，哪一年才能達到台灣的水平」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 272
「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘
美國對等關稅海嘯今年4月洗捲全球，台股先後創下史上單日最大漲跌點，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車；12月11日，台股盤中觸及28658點，但終場收在28024點，震盪劇烈。財經專家阮慕驊今（13）日上午在臉書評估，台指期夜盤收跌超過500點，想必台股周一開盤就是直接「摜下去」；他也提及，然而有一種情況可能比「開盤就大跌」還要慘。 人工智慧（AI）泡沫......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 86
「王祖賢和齊秦來過我家！」他曬出32年前老照片 網驚嘆：女神美到發光
一名網友近日在家中整理照片時，意外發現32年前王祖賢和齊秦到他家作客的合照，驚呼「王祖賢和齊秦來過我家！」許多網友看了直呼羨慕，也大讚王祖賢真的「美到發光」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 43
33歲清大女薪水39K想轉職 網友一看行業狂嘆：已經很頂了
該女子在文中指出，自己是清大社科院畢業，現在的工作內容包括美編、做影片，每天工時早八晚五準時上下班，地點離家步行4分鐘，但是薪水只有39000元。她坦言，在瀏覽許多分享高薪行業的資訊後，愈發覺得自身收入偏低，開始思考是否應該轉換跑道，於是決定上網徵詢大家意見。...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 12