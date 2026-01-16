夭瘦團合體 搖滾嘻哈耍壞

八三夭樂團和瘦子E.SO共組「夭瘦」團，合體推出耍壞搖滾嘻哈特調舞曲。

記者戴淑芳∕台北報導

八三夭樂團ft.瘦子E.SO共組「夭瘦」團，合體推出耍壞搖滾嘻哈特調舞曲，全新單曲〈你壞壞 我愛愛〉，MV邀瘦子化身NPC，夭瘦6P戀愛腦爆炸，一起闖進戀愛攻略遊戲。

搖滾天團八三夭碰撞嘻哈男神瘦子E.SO，撞響2026第一炮，攜手共組「夭瘦」團，合作耍壞搖滾嘻哈特調舞曲〈你壞壞 我愛愛〉！這也是八三夭樂團繼〈東區東區〉〈搖勒搖勒〉〈癢癢〉等歌曲後，再次推出最新最撞舞曲，而瘦子E.SO的加入更讓粉絲嗨到最高點。

八三夭的主唱阿璞和瘦子E.SO在2023年一起錄製大陸真人秀節目《披荊斬棘》第3季，同甘共苦建立好兄弟交情，終於在暌違831天後，八三夭和瘦子E.SO詞曲聯手合作新單曲〈你壞壞 我愛愛〉，1月16日單曲+MV上架。

全新單曲〈你壞壞 我愛愛〉是一首讓人心跳加速的火辣舞曲，MV由殷振豪導演監製，邀請擅長新銳女導演林毛操刀，以不同以往的女性視角，詮釋本為6位直男創作半虛半實的戀愛攻略遊戲，讓八三夭趣稱：「這次要戀愛腦大爆炸了！」