夭鬼假細膩？黃仁勳：中國不會高調放行H200晶片進口 但將有「實際訂單」

即時中心／林耿郁報導

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳昨（6）日表示，自己預估北京政府不會透過「正式公告」宣布放行中國企業進口輝達H200晶片，但是實際的採購訂單，將會證明中國對輝達晶片的「強勁需求」。

硬要面子？路透社報導，黃仁勳在美國拉斯維加斯舉行的消費性電子展（CES）記者會中指出，輝達並不預期中國政府會發布新聞稿、或作出重大政策宣示，開放輝達晶片進口；但中國客戶對H200晶片的需求相當「強勁」。因此輝達已啟動供應鏈，相關產品持續生產中。

美國總統川普去（2025）年底推翻長期禁止向中國出口先進晶片的政策，宣布允許輝達向中國銷售H200晶片。

H200為輝達現行最先進旗艦「Blackwell」晶片的前一代產品。不過截至目前為止，美國政府仍未正式發放許可給輝達。

此外，輝達6日也展出6款已進入量產的全新晶片，作為下一代「Vera Rubin」人工智慧運算系統的一部分。

輝達先前預期，現行Blackwell晶片與未來Vera Rubin產品線，今（2026）年底前可望創造5,000億美元（約15.75兆新台幣）銷售額。

黃仁勳也表示，輝達各項產品需求普遍強勁，並看好今年與台積電的合作表現。

但另一方面，黃仁勳計畫近期造訪以色列，當地現有約5,000名員工，且輝達有意擴大在以色列的人力規模。

針對外界報導輝達可能收購以色列人工智慧新創公司AI21 Labs，黃仁勳未予評論，但表示公司對投資、合作或併購半導體相關企業持「開放態度」。

《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

