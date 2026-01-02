央北十四張重劃區治安座談 黃心華要求提前佈設警消據點

248260102a04

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員黃心華日前出席央北與十四張重劃區安全維護座談會，針對重劃區人口快速增長，公共空間使用頻率提高，治安問題等與新北市警局、新店警分局、在地里長及居民共同研商。黃心華認為治安規劃必須跟上發展速度，他在會中針對警政面向提出前瞻性建議，強調安全設施不能只做一半，必須讓治安與安全因應作為提前到位，確保居民生活品質。

黃心華首先指出公園及夜間街道的安全死角問題，表示重劃區公園人潮多且動線複雜，但目前部分場域監視器仍未完整涵蓋主要出入口，容易形成死角。由於公園是長輩與孩童活動的核心空間，加上央北地區一樓店鋪尚未完全進駐，入夜後街道偏向昏暗，監視器的全面佈設顯得至關重要。他要求新店警分局與相關單位必須優化監視系統，消弭社區內的視覺盲區。

針對警力量能吃緊的現況，黃心華點出新店警分局江陵派出所轄區負擔過重的結構性問題，建議應提前啟動十四張重劃區預留警消機關用地的佈設時程，不應等人口飽和才動作。他分析，未來央北及十四張的任務特性各異，例如消防單位應強化救護量能，警政單位則需針對區域發展特性，提早優化巡邏與駐點服務機制，才能應對未來龐大的治安與救災需求。

此外，黃心華也預警了社區停車亂象的潛在隱憂，他觀察到央北許多大型建案的車位比例偏低，未來住戶停車需求必然溢散到周邊道路，造成違規停車問題，要求新店警分局等警務單位預先研擬方案。同時，針對民眾反映的夜間飆車、噪音與非法交易，他認為應重新檢討科技執法成效並強化，結合警政與科技工具提前介入，有效降低治安風險。

黃心華強調，治安與安全不是口號，而是細節的累積，他會持續站在第一線，將地方對於生活安全的擔憂轉化為具體的改善要求。透過座談會與市府各局處及新店警分局的對接，確保央北十四張重劃區的軟硬體同步升級，成為讓民眾住得安心、安全的示範社區。

