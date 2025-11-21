央北拾光醫美診所推薦 新店皮秒雷射首選
【商家指南推廣專題】
精緻五官是不少人追求的目標，使得醫美整形蔚為風潮，位於新北市新店區的「拾光醫美診所」，作為在地知名的新店央北醫美品牌，提供隆鼻整形手術，能依據需求量身設計鼻型樣式，搭配先進儀器設備，打造消費者夢寐以求的完美鼻子，因而獲得新店隆鼻整形醫美推薦好口碑。品牌也推出音波電波、玻尿酸、肉毒、永久雷射除毛、埋線拉提等服務項目，幫助客人抗皺緊膚，拾光醫美同時也是新店皮秒雷射的首選，幫助愛美的您找回年輕自信的自己。
2024年成立的「拾光醫美診所」，是陳建業院長與張博雄院長繼「陳建業診所」與「菲絲美診所」之後，全新打造新店央北醫美，其名稱寓意「拾起美好時光」，象徵外貌的改變與重拾自信的過程，品牌秉持「真誠、高CP值、個人化」的理念，致力成為值得顧客信賴的夥伴。
陳建業院長具備數十年的整形外科資歷，擅長隆鼻整形、下巴整形、打鼾手術等，張博雄院長則以玻尿酸注射及微整療程聞名，深耕淡水地區多年，累積廣大客群與口碑。兩位院長以精準醫療技術、自然美學審美觀及細膩手法受到許多顧客信賴，共同為打造兼具安全性與美感的醫美體驗，是不少人心目中的新店央北醫美首選。
新店央北醫美「拾光醫美診所」主打隆鼻整形、玻尿酸微整、肉毒除皺、電波音波、Picoplus皮秒雷射、玩美電波、新倍提音波、永久雷射除毛等醫美服務，其中隆鼻整形分為自體肋骨、異體肋骨兩種手術方式，前者利用自身軟骨填補鼻樑與鼻尖，安全性高、排斥風險低，後者則省去取骨手術，減少傷口與恢復期。
陳建業院長解釋，現代隆鼻追求分段式結構術式，相較韓式結構鼻整形以鼻樑、鼻尖和鼻小柱進行3段式鼻整形，拾光選擇從眉心、鼻樑、鼻尖、鼻小柱到鼻唇角進行5段式調整，塑造出立體又不突兀的完美比例。此外，診所能運用碎軟骨做出鼻樑與下巴，打造協調的側臉輪廓。
擁有十年以上臨床經驗的玻尿酸微整專家──張博雄院長，以精準審美與細膩手法見長，累積幫助無數女性改善臉部比例、雕塑自然線條，悄然找回自信與光采。
張博雄院長表示，玻尿酸的可塑性高、恢復期短，透過專業評估適量注射，不僅能改善凹陷與歲月痕跡，更能提升整體五官平衡。他強調，每一張臉都有其獨特美感，「我們不追求複製，而是讓每個人看起來更像最好的自己。」
Picoplus皮秒雷射是一種新型的皮膚治療技術，運用「光震波原理」震碎黑色素，讓身體順利代謝。診所配備六種不同探頭，針對各類膚況提供客製化治療方案，協助顧客淡化斑點、痘疤、縮小毛孔與細紋，使膚色更均勻、眼周更明亮，是新店皮秒雷射首選。
玩美電波是新型非侵入式電波治療系統，加熱深層皮膚以刺激膠原蛋白增生，幫助肌膚緊緻；新倍提音波擁有獨特的探頭設計，由淺至深層啟動肌膚修復機制，恢復緊實彈力。
拾光醫美診所位於新店央北重劃區核心地段，是許多在地民眾心中的新店央北醫美指標品牌。空間共百坪，以溫潤質感與舒適氛圍降低顧客的焦慮感。若想透過隆鼻整形挑高鼻梁，或正尋找專業的新店皮秒雷射醫美診所，拾光醫美都能替您量身打造專屬療程，搭配最新儀器，呈現自然、精緻的自信樣貌。
更多新店央北醫美據點推薦品牌資訊請洽以下連結～
品牌：拾光醫美診所
電話：02-2917-8266
地址：新北市新店區央北二路68號
時間：週一至週六10:00-20:00
官網：https://timeless-clinic.com.tw/cpage.aspx?Id=ABOUTUS
醫療機構代碼：3531054488
以上訊息由拾光醫美診所提供
其他人也在看
北海道大雪！台灣夫妻登日媒封面 「包成羊咩咩」萌翻全場
日本寒流來襲，北海道小樽天氣急凍大飄雪，一對台灣觀光客因全身包緊緊、宛如「羊咩咩」的可愛造型受日媒採訪爆紅；寒流下的小樽天氣、積雪狀況與觀光客反應全被熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 2 小時前
大溪老街「蒜香豆干」只賣四種卻賣到大排長龍！豆干、豆皮、米血，每一樣都吸飽蒜香醬汁
每次去大溪老街必買的不是老阿伯現滷豆干，而是這家蒜香豆干豆皮滷味！之前經過總是排到停車場裡面，就對這家很感興趣，後來有次趁人少買了一回，放在車上滿滿蒜香味超誇張，小孩一吃就愛上，每次來大溪老街都喊著要再買的好吃滷豆干豆皮。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 23 小時前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
又有颱風要來了！專家示警「台灣3地區」生成時間曝
生活中心／周孟漢報導今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，但從白天起將逐漸回溫，南部這2天更是有機會飆到30度。雖然氣候短暫回暖，但氣象專家賈新興表示，將又有2波東北季風南下，不僅水氣會增多，溫度也會變低；令人憂心的是，菲律賓東方海面有熱帶系統發展，可能會在26、27日於南海附近成颱，並影響台灣「3地區」。民視 ・ 22 小時前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
被虐殺800點！輝達「應收帳款飆破1兆4千億」Blackwell供應鏈急凍 台積電下挫55元
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（21）日一早即遭國際利空重擊，開盤重挫超過800點，指數最低一度摜至26,570點，幾乎瞬間吃掉昨日因輝達財報利多而大...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
冷過這波回溫了！「這天」起高溫上看30度 下週又一波冷空氣來襲
今（20）日清晨東北季風持續發威，全台天氣涼冷有感。氣象署表示，西半部與宜蘭清晨低溫僅15、16度，花東也下滑至17、18度，隨著白天冷空氣逐漸減弱，各地氣溫漸漸回升，一路暖到週末，週六、週日（22、23日）西半部及台東高溫上看26至30度，下週東北季風增強，北台灣天氣又會轉濕涼。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
【明星聊愛車】李運慶為孩子換Skoda Kodiaq RS 寬敞車室空間及安全性成考量關鍵！
藝人李運慶近幾年在戲劇表演上挑戰多元角色，演技也備受肯定，與前Popu Lady成員洪詩結婚後，育有女兒「哺哺」，如今又即將迎接第二胎到來，事業家庭兩得意，為了給孩子們更大的乘坐空間，也將愛車換成Skoda Kodiaq RS休旅車款，一起來看看他的分享吧！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 天前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 1 天前
9種髒蔬菜農藥殘留多！小蘇打＋鹽洗也沒用 專家推2種菜農藥最少
想要多吃青菜，又怕有農藥殘留？營養師李婉萍表示，9種常見蔬菜容易有農藥殘留，若未妥善清洗，長期食用可能危害健康，推薦5招清洗蔬菜，也可以多吃2種農藥殘留風險最低的蔬菜。 農藥沒洗乾淨，吃下去會怎健康2.0 ・ 5 小時前
返台養傷變惡鄰／楊宗緯二度發聲！ 曬報案單提告自清：世界自有平衡
本刊近日獨家揭露歌手楊宗緯被鄰居指控佔用公共空間、破壞公物、家人有不當行為等，引發「惡鄰風波」。他先於19日透過微博否認指控，並強調相關糾紛源自前一屆委員因保全招標問題心生不滿，才以爆料方式報復。他昨晚（20日）再度發聲，公開報案證明單，宣布已正式提告散布不實言論者，將以法律捍衛名譽。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
高雄選戰升溫！郭正亮曝綠營這人低調卻最強
[NOWnews今日新聞]2026地方大選開始布局，民進黨在台南、高雄市的人選備受關注，其中，高雄市長初選已有4人登記，分別為立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑，競爭激烈；國民黨則確定由柯志恩出戰。對...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
「2類蔬菜」最髒！醫揭「除農藥秘訣」：吃香蕉、龍眼要先洗
不少人擔心蔬果洗不乾淨，農藥殘留可能危害健康。長庚醫院腎臟科醫師顏宗海提醒，蔬果營養豐富，富含維生素C與抗氧化物，有助於解毒，但若未清洗乾淨，可能吃下農藥，建議選擇當季蔬果、以流動水清洗、向可靠通路購買、高溫烹煮，有助於避免攝入農藥。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
靠中國的都跌坐在地上！ 謝金河點名「這7檔」：股價都很慘
高市早苗「台灣有事論」引發中國反彈，14日起中國外交部宣導中國民眾「避免前往日本旅遊」，導致17日日經指數下跌1620.93點，觀光類股大跌，伊勢丹百貨更是下挫11.3%。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，近年來兩岸紛爭上出現在台灣的戲碼都會複製在日本上，他認為，「靠中國的日本企業都會跌坐在地上」。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
輝達財報拯救全球股市！專家卻揭「還有一隻老虎」準備殺盤 美股落底時間曝光
全球AI龍頭輝達公布第3季財報，優異表現皆超出市場預期，同時也激勵到全球股市大漲。不過萬寶投顧投資總監蔡明彰在個人Youtube頻道中示警，雖然輝達財報堪稱完美，但「去了一隻狼來了一隻虎」，市場一因素將導致盤面強力反彈後再度回到整理，並預測美股落底的時間將落在這幾天。蔡明彰表示，輝達第3季營收達570億美元、年增62%，比前一季年增56%再變強，顯示AI晶片......風傳媒 ・ 13 小時前
薔薔抖出《黑澀會》偷竊慣犯 全部美眉「都知道是她」
薔薔近期加入《小姐不熙娣》主持行列，以《我愛黑澀會》出道的她，聊起演藝圈的荒謬經歷時，竟爆出在節目錄製期間「被偷錢、偷手機是常態」，甚至許多美眉們，都知道慣犯就是「她」。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前