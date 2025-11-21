央北拾光醫美診所推薦 新店皮秒雷射首選

【商家指南推廣專題】

圖片由拾光醫美診所提供

精緻五官是不少人追求的目標，使得醫美整形蔚為風潮，位於新北市新店區的「拾光醫美診所」，作為在地知名的新店央北醫美品牌，提供隆鼻整形手術，能依據需求量身設計鼻型樣式，搭配先進儀器設備，打造消費者夢寐以求的完美鼻子，因而獲得新店隆鼻整形醫美推薦好口碑。品牌也推出音波電波、玻尿酸、肉毒、永久雷射除毛、埋線拉提等服務項目，幫助客人抗皺緊膚，拾光醫美同時也是新店皮秒雷射的首選，幫助愛美的您找回年輕自信的自己。

2024年成立的「拾光醫美診所」，是陳建業院長與張博雄院長繼「陳建業診所」與「菲絲美診所」之後，全新打造新店央北醫美，其名稱寓意「拾起美好時光」，象徵外貌的改變與重拾自信的過程，品牌秉持「真誠、高CP值、個人化」的理念，致力成為值得顧客信賴的夥伴。

陳建業院長具備數十年的整形外科資歷，擅長隆鼻整形、下巴整形、打鼾手術等，張博雄院長則以玻尿酸注射及微整療程聞名，深耕淡水地區多年，累積廣大客群與口碑。兩位院長以精準醫療技術、自然美學審美觀及細膩手法受到許多顧客信賴，共同為打造兼具安全性與美感的醫美體驗，是不少人心目中的新店央北醫美首選。

新店央北醫美「拾光醫美診所」主打隆鼻整形、玻尿酸微整、肉毒除皺、電波音波、Picoplus皮秒雷射、玩美電波、新倍提音波、永久雷射除毛等醫美服務，其中隆鼻整形分為自體肋骨、異體肋骨兩種手術方式，前者利用自身軟骨填補鼻樑與鼻尖，安全性高、排斥風險低，後者則省去取骨手術，減少傷口與恢復期。

陳建業院長解釋，現代隆鼻追求分段式結構術式，相較韓式結構鼻整形以鼻樑、鼻尖和鼻小柱進行3段式鼻整形，拾光選擇從眉心、鼻樑、鼻尖、鼻小柱到鼻唇角進行5段式調整，塑造出立體又不突兀的完美比例。此外，診所能運用碎軟骨做出鼻樑與下巴，打造協調的側臉輪廓。

擁有十年以上臨床經驗的玻尿酸微整專家──張博雄院長，以精準審美與細膩手法見長，累積幫助無數女性改善臉部比例、雕塑自然線條，悄然找回自信與光采。

張博雄院長表示，玻尿酸的可塑性高、恢復期短，透過專業評估適量注射，不僅能改善凹陷與歲月痕跡，更能提升整體五官平衡。他強調，每一張臉都有其獨特美感，「我們不追求複製，而是讓每個人看起來更像最好的自己。」

Picoplus皮秒雷射是一種新型的皮膚治療技術，運用「光震波原理」震碎黑色素，讓身體順利代謝。診所配備六種不同探頭，針對各類膚況提供客製化治療方案，協助顧客淡化斑點、痘疤、縮小毛孔與細紋，使膚色更均勻、眼周更明亮，是新店皮秒雷射首選。

玩美電波是新型非侵入式電波治療系統，加熱深層皮膚以刺激膠原蛋白增生，幫助肌膚緊緻；新倍提音波擁有獨特的探頭設計，由淺至深層啟動肌膚修復機制，恢復緊實彈力。

拾光醫美診所位於新店央北重劃區核心地段，是許多在地民眾心中的新店央北醫美指標品牌。空間共百坪，以溫潤質感與舒適氛圍降低顧客的焦慮感。若想透過隆鼻整形挑高鼻梁，或正尋找專業的新店皮秒雷射醫美診所，拾光醫美都能替您量身打造專屬療程，搭配最新儀器，呈現自然、精緻的自信樣貌。

更多新店央北醫美據點推薦品牌資訊請洽以下連結～

品牌：拾光醫美診所

電話：02-2917-8266

地址：新北市新店區央北二路68號

時間：週一至週六10:00-20:00

官網：https://timeless-clinic.com.tw/cpage.aspx?Id=ABOUTUS

LINE：https://rink.cc/j8axi

醫療機構代碼：3531054488

醫療機構代碼：3531054488