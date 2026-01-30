央大校友會桃園敬軍 感謝國軍衛國辛勞

記者黃德潔／綜合報導

農曆春節即將到來，為感謝國軍官兵保家衛國之辛勞，國立中央大學EMBA校友同學會昨日由黃輝彬理事長率敬軍團慰問桃園駐軍，並致贈慰問金，提前向官兵賀節。

敬軍團一行由桃園市軍人服務站站長陳中吉陪同，前往陸軍航空第601旅、陸軍砲兵第21指揮部及陸軍專科學校敬軍慰問，受到官兵的熱烈歡迎。

慰訪期間，各單位也向訪團介紹各項武器裝備，展現國軍戰力及勤訓精練成果。黃輝彬指出，國軍部隊平日除戰訓本務外，還要協助救災、防疫等工作；也因為有官兵的守護，百姓才能安居樂業，代表社會大眾誠摯感謝官兵弟兄姊妹的辛勞。

國立中央大學EMBA校友會昨日慰訪桃園駐軍，感謝官兵衛國辛勞。(桃園市軍人服務站提供)