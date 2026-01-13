央廣三立攜手 《GO FOR GOLD》直擊台灣運科戰力

三立都會台1月18日起將推出全新運動紀實節目《GO FOR GOLD 運科台灣隊》，首度跨界攜手中央廣播電臺同步製作，由金鐘主持人屠潔主持，透過訪問陳念琴、吳詩儀、文姿云、張筑涵、周思齊等知名運動選手，解鎖台灣選手奪牌前，最神秘也最關鍵的秘密武器——運動科學。屠潔不諱言，「這節目就是要要瞄準第61屆金鐘獎」！

三立電視台13日舉行《GO FOR GOLD 運科台灣隊》首映記者會，分享拍攝幕後故事。該節目跳脫傳統運動節目框架，不將鏡頭對準賽場勝負，而是由屠潔親自帶觀眾走進選手壓力爆表的日常訓練現場，直擊瀕臨極限的身心狀態，聚焦「運動科學」如何成為撐住選手的重要後盾。

廣告 廣告

節目邀請多位台灣頂尖國手現身說法，包括「拳擊女神」陳念琴、吳詩儀、「空手道國手」文姿云、「輕艇激流國手」張筑涵、「棒球名將」周思齊，以及「反曲弓射箭國手」雷千瑩，並揭開運科團隊幕後英雄的關鍵角色。

屠潔指出，節目從「運科」、「心理」與「平權」三個層面切入，為了貼近選手日常，她也親自下場體驗各項訓練，從伏地挺身到與拳擊國手實際對打，過程笑料百出，讓觀眾在熱血之餘，也能看懂運科如何實際運作。屠潔：『(原音)大家覺得數據、情蒐分析比較多的這一些內容，我們一樣都是用選手的故事選手，選手實際的體感，那我們拍攝或者是錄影，所以比如說陳念琴跟吳詩儀，我們是真的到屏東的霧臺，然後跟著他們去山訓，我覺得觀眾會更有共鳴。』

談到運動科學的實際影響，陳念琴表示，運科不僅提升抗壓能力，也讓選手更有自信。陳念琴：『(原音)以前我們可能都是用肉眼去情蒐我們的資訊，那還有身體上、心理上比較多土法煉鋼，那現在比較多的科學的東西出來之後，讓我們有可以更省力的方式，然後藉由這些運科的搜集，然後這些數據，讓我們去得到一些訓練上的提升，還有訓練表現的提升這樣子。』

吳詩儀則認為，情蒐不只用來分析對手，更能幫助選手理解自己。吳詩儀：『(原音)那可能大家會覺得說情蒐就只是針對對手的情蒐，但是其實你也可以情蒐自己啊，你可以更加了解自己的一些戰略，為什麼會被打到？什麼時候該做什麼樣的防守？這對我們來說都是蠻重要的事情。』

已退役的文姿云回顧，過去每月進行身體數據分析，讓她能精準掌握疲勞指數，但也提醒情蒐並非適合每個人，「有時反而會忘了自己的節奏」。張筑涵則分享，輕艇項目體能與技巧缺一不可，甚至連訓練後的輕艇都得自己扛，她也將洛杉磯奧運視為下一個目標。

《GO FOR GOLD 運科台灣隊》自1月18日起，每週日上午11點於三立都會台首播，中午12點於《上山下海過一夜》YouTube頻道上架，每週六中午12點15分也可於中央廣播電臺收聽，帶領觀眾看見台灣運動員奪牌背後，那些看不見卻最關鍵的科學與心理力量。(編輯：許嘉芫)