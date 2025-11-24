央廣內鬼吳姓工程師遭求刑3年 黃國昌回應了

北檢偵結起訴央廣內部網路工程師吳政勳並求刑3年。對此，民眾黨主席黃國昌今（24日）表達看法，強調「依法偵辦、依法審判」。（圖／林煒凱攝）

中央廣播電台9月起官網頻遭網攻，如今北檢偵結，起訴央廣內部網路工程師吳政勳並求刑3年。對此，民眾黨主席黃國昌今（24日）表達看法，強調「依法偵辦、依法審判」。

央廣9月起官網遭多次攻擊，首頁甚至被換上五星旗，各界譁然。檢警追查揪出內鬼，兇手竟是央廣內部的網路工程師吳政勳，北檢偵結，起訴吳政勳、主管岳昭莒以及廠商黃富琳，針對吳求刑3年、黃2年6月、岳請求從重量刑。

《鏡週刊》上月報導則指稱，吳政勳早就被黃國昌吸收，而吳為了自清還出示與黃國昌及其辦公室助理的手機對話截圖，表示黃曾找他協助查弊，並說他是「黃國昌的人」。不過，黃國昌今被問及吳政勳遭求刑3年一事時，則表示「這問題很簡單」，就依法偵辦、依法審判。 民進黨立委許智傑則說，針對內部駭客，侵害國家主權，司法應該要嚴懲這種惡行，尤其要詳細調查背後是否有境外勢力或在台協力者，避免內鬼成為國安破口。

