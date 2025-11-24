央廣內鬼駭官網換五星旗案偵結 2內鬼1廠商起訴！建請法案從重量刑

記者楊佩琪／台北報導

台北地檢署偵辦中央廣播電台遭內鬼攻擊官網，將版頭置換五星旗案，日前發動2波搜索傳喚，並對央廣網路工程師吳政勳、網路媒體組組長岳昭莒、資訊廠商黃富琳聲請羈押禁見。全案偵結，3人皆被起訴，並對吳、黃2人分別求處3年、2年6月有期徒刑。對岳男則建請法官從重量刑。

全案源於9月11日晚間，央廣發現官網版頭遭人惡意置換成五星旗，且在報案並向法務部調查局通報後，攻擊仍持續多日。由於央廣為一級國家關鍵基礎設施，檢警調皆相當重視，台北市刑警大隊報請北檢指派主任檢察官葉益發、檢察官程秀蘭指揮偵辦。

為保全證據，檢警一共發動2波搜索傳喚行動。一次在9月26日，北檢指揮北市刑大搜索吳政勳、岳昭莒住所及辦公室。10月9日，北檢再指揮台北市刑大、台北市中山分局、刑事警察局科技犯罪防制中心等單位，兵分8路，2度發動搜索，並傳喚吳政勳、岳昭莒、黃富琳3人到案。

根據起訴，吳政勳5月起在央廣網路媒體組任職工程師，負責官網維護及資安等工作，岳昭莒為其組長。黃富琳則曾任職央廣Cloudflare系統維運廠商「極風公司」，案發時已離職。

6月間，吳、黃、岳3人共謀攻擊央廣官網，由吳男在未經央廣規定之官網權限核發程序狀況下，將官網最高權限帳號開給黃男，使黃男得進入央廣官網後台，幫忙刪除吳男異動的電磁紀錄。吳男並將官網程式碼傳給黃男，黃男再外傳，導致程式碼外流。8月20日，吳男先將錯誤參數隱藏在官網裡，接著9月11日起一共4次登入官網，將官網版頭置換成五星旗或跳轉到其他公司網站，影響央廣官網運作。

檢方偵辦後認為吳男所為嚴重挑起兩岸對立，尤其選在國慶日攻擊，嚴重危害國家形象，依妨害電腦使用、背信等罪起訴，並建請法院對吳男、岳男求處3年、2年6月有期徒刑，對黃男則建請法院從重量刑。

