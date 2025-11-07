央廣出席歐洲價值高峰會 分享認知戰時代台灣媒體韌性經驗

2025年「歐洲價值高峰會」(European Values Summit)11月5日於捷克布拉格舉行，Rti中央廣播電臺顧問李明俐應邀出席，以「在東亞與中東歐共同守護資訊完整性」(Safeguarding Information Integrity in East Asia and Central Eastern Europe)為題，與歐洲與會者分享台灣在認知戰與混合戰威脅下的媒體韌性與公共傳播經驗。

在高峰會中，李明俐分享Rti央廣在2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，於同年11月即開播烏克蘭語節目，成為亞洲第一個透過國際廣播聲援烏克蘭的公共媒體。她也表示，這場戰爭提醒世人現代戰爭不僅發生在戰場上，更延伸至資訊、認知與信任的層面。因此，她以3個面向說明Rti央廣在媒體韌性建構中的角色：

一、Rti央廣是台灣與世界的橋梁。作為台灣唯一的多語公共媒體，Rti央廣以20種語言透過短波、中波與網路對外播送，是「讓台灣被世界聽見」的關鍵平台，也是災變時維繫對外發聲的生命線。

二、Rti央廣在華語世界中守護真相。長期以來，Rti央廣在報導中國議題、揭露威權統治現實及分析兩岸情勢方面，始終維持高度公信力，成為全球民主華語媒體的重要代表。

三、Rti央廣以多語服務強化台灣社會韌性。除了國際廣播，Rti央廣亦積極服務台灣的新住民與移工社群，涵蓋東南亞主要語言族群。在台灣，許多非華語的新住民與移工缺乏母語新聞來源，因此，Rti央廣持續擴展泰語、越南語、印尼語與菲律賓語節目，確保在緊急時刻能即時傳遞必要資訊，讓民主參與更具包容性，促進「全社會韌性」。

李明俐指出，中共官方媒體以遠超過台灣數十倍的規模與資源，在全球推動認知戰，從亞洲延伸至非洲與拉丁美洲皆可見其影響力，而俄羅斯的認知戰能力更廣、更深。相較之下，民主國家的公共媒體卻因預算刪減與關台潮而面臨弱化。李明俐呼籲，「當極權國家在認知戰中聯手合作時，民主國家的公共媒體更應團結。中東歐國家應加強與台灣媒體合作，攜手守護資訊空間與民主價值。」