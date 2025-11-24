央廣前工程師不只駭進官網放中共國旗 還外洩原始程式碼

〔記者王定傳／台北報導〕央廣前工程師吳政勳，涉夥同其長官岳昭莒、廠商黃富琳，駭進央廣官網，把首頁版頭(banner)換成中共或美國國旗，及「書名：反攻大陸與台灣 中華民國統一的架構與挫折」書籍，甚至將官網原始程式碼外洩給他人；台北地檢署斥責3人胡作非為、挑起兩岸對立緊張，甚至還想在國慶日當天攻擊官網，危害國家形象甚鉅，嚴重擾亂央廣官網運作及危害國家關鍵基礎設施，針對3人求處重刑。

檢方調查，36歲的吳政勳自今年5月起，在央廣網路媒體組擔任工程師，負責官網維護及資訊安全查核管理等事務，他與60歲的央廣網路媒體組組長岳昭莒，均持有央廣官網原始程式碼，另47歲的黃富琳則為海云智慧雲端有限公司業務處長，因曾在極風雲創公司任職，因極風公司為央廣Cloudflare系統廠商而結識吳、岳兩人認識，但他案發時已自極風公司離職，海云公司則非央廣資安維護廠商。

廣告 廣告

檢方調查，3人今年共同謀議攻擊央廣官網，吳致勳先以工程師身分，擅自將央廣官網最高權限帳號開給黃富琳並共組LINE群組，以便聯繫，吳任何行動都會匯報給其主管岳男知悉，岳則未阻止或回報。

檢方查出，8月20日，吳利用央廣配發的帳號密碼登入官網，利用Google Search Console在官網建置他所製作的央廣負面消息總彙資料頁「https://hub.rti.org.tw」子網域及埋設程式碼參數，以便民眾於國慶日點選官網，就會跳換至該子網域及干擾官網網站訊號。

檢警調查，9月11日至20日間，吳還登入官網，將央廣官網首頁版頭(banner)換成：中共或美國國旗，以及「書名：反攻大陸與台灣 中華民國統一的架構與挫折」書籍等；24日又擅自透過LINE群組傳送官網原始程式碼，黃富琳獲知後則將官網原始程式碼傳送給他人，致原始程式碼外流。

檢警調查，央廣報案後，警方曾於26日持搜索票針對吳、岳執行搜索調查，怎料，吳交保後竟仍於28日登入官網移除網址，並利用之前偷埋的參數，置換央廣官網日語新聞版網頁，於首頁日語版出現簡體中文、連結亂碼及中斷官網訊號，妨害央廣營運及損害央廣國際信譽。

檢方認為請法院審酌，央廣是政府百分之百捐助成立的國家廣播電台，為國家關鍵基礎設施，屬資通安全責任等級分級辦法第條所定的A級單位，為我國惟一專責對國際廣播的電台，每日以20種語言對外發聲，代表國家立場、攸關外交形象，其影響度、層面深道，具有重要地位，若其系统失效或受影響，對於國家及社會公共利益、民心士氣會產生重大影響，尤其未經許可擅自將央廣官網原始程式碼外傳，將遭有心人士利用以掌控央廣官網，影響巨大。

檢方並認為，吳、岳2人利用職權擅自對央廣官網「胡作非為」，以反攻大陸、五星旗等圖片入侵官網電腦並換網頁內容，是在挑起兩岸間的對立緊張，其行為危險性與危害性，遠非一般刑事犯罪可，且吳第一次交保返家後，仍多次嘗試以帳號登入央廣系統，發動數次阻斷攻擊，其選擇在10月10日國慶日當天攻擊官網，具有很高的象徵意義，危害國家形象甚鉅，嚴重擾亂央廣官網運作及危害國家關鍵基礎設施，因此對吳求刑3年、岳2年6月、黃從重量刑。

【看原文連結】

更多自由時報報導

央廣官網遭駭放五星旗 「內鬼」工程師起訴求刑3年

88歲翁身綁爆裂物參拜廟宇引爆 臟器外露搶救中

基隆男子頭部中彈倒臥廁所 消防員破門送醫仍不治

精神不濟？台北女大生騎機車夜遊 上午經霧峰山區自撞墜溪不治

