央廣官網放五星旗！ 內鬼工程師等被告不認罪

台北市 / 綜合報導

中央廣播電台爆出官網被放上中國五星旗，涉案的吳姓工程師疑似在職時，檢舉有中資介入但被冷處理，於是和系統維護商黃姓處長共謀犯案，交保後吳姓工程師還企圖再犯，遭檢方求處三年，岳姓組長則被認為知情不報同為共犯，也遭求刑。30日台北地院首度開庭，涉案三人通通不認罪。

手上拿安全帽穿著隨性，他是前央廣的吳姓工程師，涉嫌當內鬼破壞官網，遭檢方起訴求重刑，30日出庭首度在鏡頭前現身，涉嫌在官網，放置中國五星旗，還有反攻大陸書籍，吳姓工程師疑似懷疑央廣遭中資介入，多次檢舉沒下文，因此濫用職權擾亂網站。

廣告 廣告

他的主管岳姓組長被視為共犯，系統維護商黃姓處長，則涉嫌共謀攻擊官網，三人都被起訴，根據起訴書，吳姓工程師，在央廣時負責官網維護，卻涉嫌開權限給外部廠商，進行破壞行動後，刪除竄改紀錄，還疑似外流原始程式碼，被求刑三年，交保後疑似企圖在國慶日故技重施，岳姓組長知情不理遭求處2年6月。

歷史悠久的中央廣播電台，對台灣而言，是一級國家關鍵基礎建設，這回爆出內鬼搞破壞，三人態度強硬，首度開庭依舊不認罪，犯罪行為也被認為挑起敏感神經。

原始連結







更多華視新聞報導

央廣官網遭駭客掛「中國五星旗」 涉案竟是內鬼工程師

央廣遭駭疑工程師爆料 昌：讓子彈飛 綠委：別一直撇清

央廣官網遭駭客掛「中國五星旗」 疑3內鬼所為

