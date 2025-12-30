央廣官網被駭五星旗案北院首開庭 遭起訴3內鬼通通不認罪

記者楊佩琪／台北報導

▲被控駭入央廣官網的工程師吳政勳、組長岳昭莒和廠商黃富琳通通不認罪。（圖／資料畫面）

中央廣播電台工程師吳政勳、海云智慧雲端公司員工黃富琳被控於6月間，共謀入侵央廣官網，將官網網頁置換成美國國旗、中共五星旗等，央廣媒體組組長岳昭莒則都知情卻沒上報。台北地檢署依涉犯妨害電腦使用、背信等罪起訴3人。台北地方法院30日首度開庭，3人皆不認罪。

岳昭莒的委任律師表示，岳男並無主觀犯意，客觀上也無行為分擔。得知吳政勳等人的行為後有向上級呈報，沒有起訴書所指縱容、鼓勵行為。另岳昭莒的科技監控也將期滿，律師強調並無不配合偵查，檢方當初施以科技監控也未說明理由，歷次開庭也都遵期到庭，沒有繼續實施科技監控的必要。

廣告 廣告

黃富琳的委任律師表示，並無干擾行為犯意聯絡及行為分擔，從他與吳政勳的對話紀錄顯示，吳男行為前從未事先與他討論或謀劃，雖然曾收過吳政勳傳來的檔案，但當時主要是在評估網站有無其他廠商有能力提供服務、解決問題，並非出於侵害央廣之意，也從未造成央廣任何損害。

全案源於9月11日晚間，央廣發現官網版頭遭人惡意置換成五星旗，且在報案並向法務部調查局通報後，攻擊仍持續多日。由於央廣為一級國家關鍵基礎設施，檢警調皆相當重視，分別於9月26日、10月9日發動2波搜索行動，傳喚吳政勳3人到案。

檢警追查，吳政勳先是於6月間，將央廣官網最高權限帳號開給黃富琳，使黃富琳可隨時進入後台，刪除吳男的異動電磁紀錄。8月20日，吳男先將錯誤參數隱藏在官網裡，9月11日、18日、19日、20日4天，再將官網版頭置換成美國國旗、五星旗或名為《反攻大陸與台灣中華民國統一的構想與挫折》書本封面，或是設定跳轉到其他公司網站，影響央廣官網運作。

9月26日檢警發動第一波搜傳喚行動，吳男卻於9月28日再度登入央廣官網，並將官網網址移除。另設定官網日語新聞版面於10月9日全部換成簡體中文字、亂碼，並中斷官網訊號，還企圖想在10月10日雙十國慶當天「再幹一票」。因檢警於10月9日發動搜索，才未得逞。

一度週刊爆料，吳政勳受民眾黨主席黃國昌吸收當駭客，對此，黃國昌當時強調，週刊報導根本張冠李戴，虛構編故事，吳男曾向他檢舉央廣有資安漏洞，懷疑有中資介入，週刊卻拿與檢舉相關的段話紀錄編故事「簡直莫名其妙」。

檢方偵辦後認為吳男所為嚴重挑起兩岸對立，尤其選在國慶日攻擊，嚴重危害國家形象，依妨害電腦使用、背信等罪起訴，並建請法院對吳男、岳男求處3年、2年6月有期徒刑，對黃男則建請法院從重量刑。

更多三立新聞網報導

控賴清德不道歉民眾黨正式遞狀提告 求償100萬登報刊主文1日

黃子佼二審獲緩刑還是出不了國 高院裁定繼續限制出境出海8月

辯論終結明年3/26宣判！檢批柯文哲爆粗口丟瓶攻擊 建請法官判28年6月

柯文哲最終陳述曝光：我當然無罪 當庭為一事「正式宣布」

