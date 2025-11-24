社會中心／綜合報導

中央廣播電台官網，今年九月遭駭客入侵，網頁被放置中國五星旗，北檢查出央廣工程師吳政勳、岳姓直屬主管，以及黃姓資訊廠商，三人共謀攻擊央廣官網，一度還打算在國慶日當天攻擊，北檢二度收網逮人，認定吳政勳挑起兩岸對立，危害國家形象甚鉅，將他求處三年徒刑。

央廣官網被駭，自家工程師涉有重嫌，就因為懷疑央廣有中資介入，央廣工程師吳政勳，竟夥同岳姓直屬主管，以及黃姓資訊維護廠商，共謀攻擊央廣官網，如今三人全遭起訴。北檢襄閱主任檢察官高一書表示「審酌被告等人，犯罪情節嚴重損害，國家及社會公共利益，建請法院就吳姓岳姓被告，分別量處有期徒刑三年以上，及兩年六月以上之刑。」

廣告 廣告

央廣官網被駭揪內鬼 3人共謀放置五星旗遭起訴

央廣發出聲明強調是自導自演犯罪行為 一切與吹哨揭弊無涉（圖／民視新聞）

根據北檢起訴內容，五月任職央廣網媒組工程師的吳政勳，涉嫌在九月置換央廣網頁版頭，換成中共五星旗、美國國旗、以及「反攻大陸與台灣」書籍封面，就在交保後，28日又再度駭入央廣官網日語新聞，不但改誠簡體中文，還加上連結亂碼，以及中斷官網訊號，一度還企圖在國慶日當天做出攻擊，檢警提前一天，二度搜索，避免央廣再遭駭客入侵。非本案律師黃帝穎表示「目前現階段適用的法律，為妨害電腦使用罪章及背信罪，外傳有關中資介入的部分，有待進一步的釐清跟調查。」

央廣官網被駭揪內鬼 3人共謀放置五星旗遭起訴

央廣工程師遭起訴 黃國昌低調表示「依法偵辦依法審判」（圖／民眾黨立院黨團）

初步了解央廣工程師吳政勳，涉嫌提供央廣官網最高權限帳號，給黃姓資訊維護廠商，方便刪除異動電磁紀錄，一方面還傳送官網原始程式碼，導致程式碼外流，過程也都有回報直屬的岳姓長官，工程師吳政勳遭求處三年徒刑，這位吳姓工程師，曾遭周刊踢爆被民眾黨主席黃國昌吸收作為駭客，面對工程師起訴，黃國昌很低調。民眾黨主席黃國昌表示「就依法偵辦依法審判。」非本案律師黃帝穎表示「黃國昌過去對於小草涉案，或者是民眾黨人涉案，動輒批評北檢司法追殺，這次的態度明顯有切割，吳姓工程師的意思。」官網遭自家人入侵，央廣發聲明，強調是自導自演犯罪行為，一切與吹哨揭弊無涉，已將涉案的吳姓員工開除，岳姓主管知情不報，予以大過處分，只是真正的影武者，恐怕還沒浮上檯面。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：央廣官網被駭揪內鬼 3人共謀放置五星旗遭起訴

更多民視新聞報導

央廣官網遭換中國「五星旗」！北檢今起訴三人 「內鬼」吳姓工程師求刑3年

央廣工程師「駭官網放五星旗」！北檢起訴求刑3年 黃國昌回應了

央廣官網遭入侵！駭客竟是自己人 北檢起訴3人怒求重刑

